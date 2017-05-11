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    В Мадриде в столкновении пострадало 20 болельщиков и пять полицейских

    В Мадриде перед ответным полуфинальным матчем Лиги чемпионов «Атлетико»«Реал» (2:1) произошли столкновения между фанатами и полицией, сообщает AFP. Началось все с того, что, болельщики «Атлетико» атаковали автобус с фанатами «Реала», забросав того посторонними предметами, в том числе камнями. Полиция вмешалось в эти действия.

    В результате было ранено 20 болельщиков с обеих сторон, а также пострадало пять полицейских. Медицинские работники зафиксировали в основном ушибы и порезы у всех пострадавших.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.05.2017 09:34
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 11 мая 2017, 12:39

      Проигрывать нужно уметь

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