В Мадриде в столкновении пострадало 20 болельщиков и пять полицейских

В Мадриде перед ответным полуфинальным матчем Лиги чемпионов «Атлетико» – «Реал» (2:1) произошли столкновения между фанатами и полицией, сообщает AFP. Началось все с того, что, болельщики «Атлетико» атаковали автобус с фанатами «Реала», забросав того посторонними предметами, в том числе камнями. Полиция вмешалось в эти действия.

В результате было ранено 20 болельщиков с обеих сторон, а также пострадало пять полицейских. Медицинские работники зафиксировали в основном ушибы и порезы у всех пострадавших.