В Мадриде в столкновении пострадало 20 болельщиков и пять полицейских

Проигрывать нужно уметь
В Мадриде перед ответным полуфинальным матчем Лиги чемпионов «Атлетико» – «Реал» (2:1) произошли столкновения между фанатами и полицией, сообщает AFP. Началось все с того, что, болельщики «Атлетико» атаковали автобус с фанатами «Реала», забросав того посторонними предметами, в том числе камнями. Полиция вмешалось в эти действия.
В результате было ранено 20 болельщиков с обеих сторон, а также пострадало пять полицейских. Медицинские работники зафиксировали в основном ушибы и порезы у всех пострадавших.
Incidentes en los aledaños del Vicente Calderón antes del partido (Vía @ESPNFutbolClub). pic.twitter.com/ANghM9qF5i— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 10 мая 2017 г.