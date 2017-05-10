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    Перед матчем «Атлетико» – «Реал» произошло столкновение болельщиков и полиции

    Перед началом встречи 1/2 финала Лиги чемпионов между «Атлетико» и «Реалом» в окрестностях стадиона «Висенте Кальдерон» болельщики номинальных хозяев столкнулись с полицией Мадрида. Фанаты бросали в представителей закона бутылки, несколько человек было задержано.

    К 25-й минуте матча команда Диего Симеоне ведет в счете – 2:0. Голами отметились Сауль и Антуан Гризманн (с пенальти).

    Источник: Twitter

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    10.05.2017 22:11
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 10 мая 2017, 22:46

      Вот смотришь все эти новости и в очередной раз убеждаешься, что ВЕЗДЕ ОДНО И ТОЖЕ, но всегда найдутся либерасты, которые в одном месте промолчат, а в другом жути нагонят...

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