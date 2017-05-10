Перед матчем «Атлетико» – «Реал» произошло столкновение болельщиков и полиции

Перед началом встречи 1/2 финала Лиги чемпионов между «Атлетико» и «Реалом» в окрестностях стадиона «Висенте Кальдерон» болельщики номинальных хозяев столкнулись с полицией Мадрида. Фанаты бросали в представителей закона бутылки, несколько человек было задержано.

К 25-й минуте матча команда Диего Симеоне ведет в счете – 2:0. Голами отметились Сауль и Антуан Гризманн (с пенальти).