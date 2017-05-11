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    Модрич в матче против «Атлетико» совершил больше успешных обводок, чем все соперники суммарно

    Ответный матч полуфинальной стадии Лиги чемпионов между «Атлетико» и «Реалом» завершился победой хозяев со счетом 2:1. В решающий матч по сумме двух встреч (4:2) вышли «сливочные». Финал состоится 3-го июня в Кардиффе и станет для королевского клуба 15-м в истории.

    Полузащитник гостей Лука Модрич провел на поле весь матч, совершив девять успешных обводок. Показатель превосходит суммарное количество обводок в исполнении подопечных Диего Симеоне (7).

    В нынешнем сезоне забил один гол и отдал четыре результативные передачи в 36-ти матчах всех турниров. В январе 31-летний футболист был признан лучшим футболистом Хорватии пятый раз подряд.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.05.2017 00:01
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