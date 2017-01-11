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    Модрич в пятый раз признан лучшим футболистом Хорватии

    Полузащитник «Реала» Лука Модрич признан лучшим футболистом Хорватии. Он удостоен такой награды уже в пятый раз в своей карьере. Голосование проводилось среди экспертов и бывших футболистов. Модрич набрал рекордные 110 очков. Такое количество очков за 45 лет существования приза удалось набрать лишь Дадо Пршо в 2004 году.

    «Я очень рад получить этот приз. Впервые я выиграл его в 2007 году. Конечно, тогда я не мог себе представить, что смогу выиграть пять раз.

    Хочу отдельно поблагодарить членов жюри, которые голосовали за меня», – сказал Модрич Večernji list.

    В текущем сезоне Модрич провел в составе «Реала» девять матчей в Примере, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.01.2017 06:06
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel 11 января 2017, 11:37

      Нужно не один золотой мяч вручать самому "звёздному" игроку года, а сделать несколько официальных премий для лучшего в каждой линии от вратаря до нападения, того глядишь и вспомнят про "трудяг", которые также вносят свой вклад в клубный успех...А ведь сколько их было: Хави, Иньеста, Хави Алонсо, Модрич, Роберто Карлос, Дирк Кёйт и многие другие

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      Рейтинг: +60

      REAL1902 11 января 2017, 10:47

      Ну тут вообще без вариантов.

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