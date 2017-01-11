Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Модрич в пятый раз признан лучшим футболистом Хорватии

11 января 2017, 06:06
2

Полузащитник «Реала» Лука Модрич признан лучшим футболистом Хорватии. Он удостоен такой награды уже в пятый раз в своей карьере. Голосование проводилось среди экспертов и бывших футболистов. Модрич набрал рекордные 110 очков. Такое количество очков за 45 лет существования приза удалось набрать лишь Дадо Пршо в 2004 году.

«Я очень рад получить этот приз. Впервые я выиграл его в 2007 году. Конечно, тогда я не мог себе представить, что смогу выиграть пять раз.

Хочу отдельно поблагодарить членов жюри, которые голосовали за меня», – сказал Модрич Večernji list.

В текущем сезоне Модрич провел в составе «Реала» девять матчей в Примере, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Реал Модрич Лука
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
REAL1902
1484120820
Ну тут вообще без вариантов.
Ответить
ProstoPolzovatel
1484123842
Нужно не один золотой мяч вручать самому "звёздному" игроку года, а сделать несколько официальных премий для лучшего в каждой линии от вратаря до нападения, того глядишь и вспомнят про "трудяг", которые также вносят свой вклад в клубный успех...А ведь сколько их было: Хави, Иньеста, Хави Алонсо, Модрич, Роберто Карлос, Дирк Кёйт и многие другие
Ответить
Главные новости
Ультиматум «Галатасарая» по Батракову, новый имидж Роналду, дебютный гол Сперцяна и другие новости
02:00
Сперцян высказался о дебютном голе за «Аль-Ахли»
01:45
«Барселона» выбирает между тремя защитниками
01:30
Гендиректор ЦСКА Бабаев прокомментировал слухи об уходе Кругового в «Спартак»
01:17
1
ФотоХоланд получил четыре сертификата Книги рекордов Гиннесса
00:58
В «Динамо» думают о натурализации самого дорогого легионера
00:21
3
Только один футболист выиграл больше трофеев за карьеру, чем Маркиньос
Вчера, 23:59
«Галатасарай» поставил ультиматум «Локомотиву» по Батракову
Вчера, 23:42
1
Нагучев спрогнозировал нового чемпиона России
Вчера, 23:31
3
Шварц честно ответил, отговаривали ли его от возвращения в Россию
Вчера, 23:21
1
Все новости
Все новости
Фабрицио Романо анонсировал трансфер лучшего игрока финала ЧМ-2026
Вчера, 21:56
ФотоИгрока сборной России сравнивают с Фредди Меркьюри
Вчера, 20:50
3
ФотоСуперкомпьютер спрогнозировал следующего чемпиона Испании
Вчера, 15:44
1
«Атлетико» купит защитника сборной Аргентины за 40 миллионов
Вчера, 11:34
«Манчестер Сити» ответил «Барселоне» на новое предложение о трансфере Родри
Вчера, 08:39
Фото«Реал» и «Барселона» показали третью форму на новый сезон
12 августа
Фото«Рома» приобрела защитника сборной Аргентины за 13+4 миллиона
12 августа
Фото«Челси» приобрел защитника из Ла Лиги за 19 миллионов
12 августа
«Барселона» предложила 60 миллионов за лучшего игрока ЧМ-2026
12 августа
Лаутаро Мартинес может перейти в «Барселону»
12 августа
2
«Челси» и «МЮ» приняли решения по защитнику, которого «Арсенал» оценил в 45 миллионов
12 августа
«ПСЖ» договорился о покупке Феррана у «Барселоны»
12 августа
1
Вингер «Барселоны» порвал кресты и выбыл на 6-7 месяцев
11 августа
Принято итоговое решение по будущему Эндрика в «Реале»
10 августа
1
Фото«Ливерпуль» арендовал защитника «Барселоны»
10 августа
Стало известно, в чьем доме будет жить Родри в Барселоне
10 августа
Стало известно, кто должен был сменить Фергюсона в «МЮ» в 2013 году
10 августа
1
ФотоЭкс-капитан «Барсы» Роберто нашел новый клуб
10 августа
«Барселона» попросит 65 миллионов за продажу форварда в «ПСЖ»
10 августа
Стало известно, почему Гвардиола отказал сборной Италии
9 августа
«Барселона» потерпела сенсационное поражение
9 августа
1
Выявлены два фаворита нового сезона Лиги чемпионов
9 августа
3
Альба прокомментировал ничью «Ростова» с ЦСКА
8 августа
2
Ещенко выявил положительные изменения в «Спартаке» при Карседо
8 августа
Ожидания Карседо от матча с «Краснодаром»
8 августа
Заявление «Реала» в связи со смертью отца Месси
8 августа
2
Ферран Торрес согласовал контракт с «ПСЖ»
8 августа
1
Стало известно, куда «Реал» отправит Эндрика
8 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+