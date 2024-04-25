«Реал» лишился двух основных игроков атаки перед матчем с «Сосьедадом» Захаряна

Джуд Беллингем и Родриго не тренируются с «Реалом» из-за проблем со здоровьем.
У англичанина выявлен гастроэнтерит, а бразилец заболел гриппом.
Оба атакующих футболиста, вероятно, пропустят ближайший матч мадридцев против «Реал Сосьедада».
При этом в общую группу «Реала» вернулись вратарь Тибо Куртуа и левый защитник Ферлан Менди.
- «Сосьедад» примет «Реал» в пятницу в 22:00 мск.
- Мадридцы лидируют в Примере с 11-очковым отрывом.
- Во вторник у «Реала» первый полуфинал Лиги чемпионов с «Баварией».
Источник: El Chiringuito TV