«Реал» лишился двух основных игроков атаки перед матчем с «Сосьедадом» Захаряна

Джуд Беллингем и Родриго не тренируются с «Реалом» из-за проблем со здоровьем.

У англичанина выявлен гастроэнтерит, а бразилец заболел гриппом.

Оба атакующих футболиста, вероятно, пропустят ближайший матч мадридцев против «Реал Сосьедада».

При этом в общую группу «Реала» вернулись вратарь Тибо Куртуа и левый защитник Ферлан Менди.