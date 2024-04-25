Анчелотти отреагировал на решение Хави остаться в «Барселоне»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поддержал Хави, который решил остаться на посту главного тренера «Барселоны».

«Он проделывает хорошую работу в «Барселоне» и хорошо знает этот клуб. Я считаю, что он принял верное решение», – сказал Анчелотти.