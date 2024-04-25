Анчелотти отреагировал на решение Хави остаться в «Барселоне»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поддержал Хави, который решил остаться на посту главного тренера «Барселоны».
«Он проделывает хорошую работу в «Барселоне» и хорошо знает этот клуб. Я считаю, что он принял верное решение», – сказал Анчелотти.
- Сегодня Хави официально объявил, что продолжит тренировать «благурану» в следующем сезоне.
- 28 января он сообщил, что покинет пост главного тренера «Барселоны» по окончании сезона, однако теперь изменил решение.
- Хави возглавляет команду с ноября 2021 года.
Источник: As