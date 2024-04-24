Президент «Реала» поприветствовал судей перед матчем с «Барселоной»

Каталонская газета Mundo Deportivo обратила внимание на поведение президента «Реала» Флорентино Переса перед игрой 32-го тура Примеры против «Барселоны».

Руководитель мадридского клуба незадолго до стартового свистка зашел в подтрибунное помещение, чтобы подбодрить футболистов своей команды, а также поприветствовать арбитра Сесара Сото Градо и его помощников.

Игроков «Барсы» удивил визит Переса в подтрибунку.