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    • Президент «Реала» поприветствовал судей перед матчем с «Барселоной»

    Президент «Реала» поприветствовал судей перед матчем с «Барселоной»

    Каталонская газета Mundo Deportivo обратила внимание на поведение президента «Реала» Флорентино Переса перед игрой 32-го тура Примеры против «Барселоны».

    Руководитель мадридского клуба незадолго до стартового свистка зашел в подтрибунное помещение, чтобы подбодрить футболистов своей команды, а также поприветствовать арбитра Сесара Сото Градо и его помощников.

    Игроков «Барсы» удивил визит Переса в подтрибунку.

    • «Реал» дома выиграл со счетом 3:2.
    • В «Барселоне» убеждены, что судья ошибочно не засчитал гол Ламина Ямаля на 28-й минуте.
    • Президент клуба Жоан Лапорта пообещал добиваться переигровки Эль Класико, если судейская ошибка подтвердится.

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    Источник: Mundo Deportivo

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    24.04.2024 16:32
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    Комментарии (1)
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    САНЁК17
    1713978183
    И чё завидно?пусть тоже заходит!
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