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    • ТВ «Реала» напомнило «Барселоне» о деле Негрейры после жалоб каталонцев на судейство

    ТВ «Реала» напомнило «Барселоне» о деле Негрейры после жалоб каталонцев на судейство

    Телевидение «Реала» после матча 32-го тура Ла Лиги с «Барселоной» (3:2) вспомнило о ситуации с делом бывшего вице-президенту технического комитета судей Хосе Марии Энрикеса Негрейры.

    «После того, как они 17 лет платили неприличные суммы вице-президенту технического комитета судей, они первыми должны заткнуться», – сказал диктор в видеоролике клубного ТВ «Реала».

    • После матча президент «Барселоны» Жоан Лапорта допустил, что клуб будет требовать переигровку из-за эпизода с ударом вингера команды Ламина Ямаля на 28-й минуте. Тогда мяч частично пересек линию ворот, но вратарь мадридцев Андрей Лунин выбил его обратно. Главный судья взятия ворот не зафиксировал.
    • Суд Барселоны расследует выплаты «блауграны» Негрейре в период с 2001 по 2018 годы на сумму более 7,5 миллиона евро. Помимо клуба и Негрейры, обвинения предъявлены его сыну и бывшим президентам каталонцев Жозепу Бартомеу, Сандро Роселю, а также Лапорте.

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    Источник: As

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    24.04.2024 10:31
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    Комментарии (1)
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    JIEGEHDA
    1713972113
    Ну так то можно напомнить этому диктору матч Бавария Реал где два гола с оффсайда 2-3 метров. А так же липовое удаление . И сидеть теперь молчать Реалу долгие годы? И да Диктору стоит изучить дело . В дело попала плата за 2007-2008 годы . Мол в это время дали крупную сумму денег . Но а многим стоит понять что за 2007-2008 года Барса получила 1 пенальти в свою пользу и так же 4 удаления игроков Барсы . А параллельно Реал получил 7 пенальти соперникам и 6 удалений соперников (0 у Реала)
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