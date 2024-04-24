ТВ «Реала» напомнило «Барселоне» о деле Негрейры после жалоб каталонцев на судейство

Телевидение «Реала» после матча 32-го тура Ла Лиги с «Барселоной» (3:2) вспомнило о ситуации с делом бывшего вице-президенту технического комитета судей Хосе Марии Энрикеса Негрейры.

«После того, как они 17 лет платили неприличные суммы вице-президенту технического комитета судей, они первыми должны заткнуться», – сказал диктор в видеоролике клубного ТВ «Реала».