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    • Клубное ТВ «Реала» высказалось об эпизоде с возможным голом Ямаля

    Клубное ТВ «Реала» высказалось об эпизоде с возможным голом Ямаля

    Телевидение «Реала» прокомментировало спорную ситуацию, возникшую на 28-й минуте матча 32-го тура Ла Лиги с «Барселоной» (3:2).

    После удара вингера каталонцев Ламина Ямаля мяч частично пересек линию ворот, но вратарь мадридцев Андрей Лунин выбил его обратно. Главный судья Сесар Сото Градо просигнализировал о том, что гола не было, но в итоге рефери подтвердил свое решение.

    По мнению клубного ТВ «Реала», гол нельзя было засчитывать, даже если мяч полностью пересек линию – авторы ролика считают, что Пау Кубарси находился в офсайде и мешал вратарю.

    «Лунину пришлось обходить его, и из-за этого он потерял десятые доли секунды, чтобы дотянуться до мяча. Мы уже просили [внедрить технологию определения гола] несколько раз, но Ла Лига не обращает внимания на нас. Хватит плакать. Понадобилось 32 тура, чтобы назначить пенальти в их ворота», – сказал диктор.

    • Эпизод произошел при счете 1:1.
    • Президент «Барселоны» Жоан Лапорта допустил, что клуб потребует переигровку из-за этой ситуации.

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    Источник: Sport.es

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    Сегодня, 09:11
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    Комментарии (1)
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    Честно говоря, был удивлён во время просмотра матча, что при всём высочайшем уровне качества трансляции Ла лиги, было всего три ракурса такой важной игровой области, ни на одном из которых толком ничего разобрать было нельзя.
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