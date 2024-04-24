Клубное ТВ «Реала» высказалось об эпизоде с возможным голом Ямаля

Телевидение «Реала» прокомментировало спорную ситуацию, возникшую на 28-й минуте матча 32-го тура Ла Лиги с «Барселоной» (3:2).

После удара вингера каталонцев Ламина Ямаля мяч частично пересек линию ворот, но вратарь мадридцев Андрей Лунин выбил его обратно. Главный судья Сесар Сото Градо просигнализировал о том, что гола не было, но в итоге рефери подтвердил свое решение.

По мнению клубного ТВ «Реала», гол нельзя было засчитывать, даже если мяч полностью пересек линию – авторы ролика считают, что Пау Кубарси находился в офсайде и мешал вратарю.

«Лунину пришлось обходить его, и из-за этого он потерял десятые доли секунды, чтобы дотянуться до мяча. Мы уже просили [внедрить технологию определения гола] несколько раз, но Ла Лига не обращает внимания на нас. Хватит плакать. Понадобилось 32 тура, чтобы назначить пенальти в их ворота», – сказал диктор.