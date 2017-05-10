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    Лига чемпионов. «Реал» уступил «Атлетико», но вышел в третий финал за четыре сезона

    Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между «Атлетико» и «Реалом» завершился победой хозяев со счетом 2:1. В составе команды Диего Симеоне забили Сауль и Антуан Гризманн, среди футболистов Зинедина Зидана голом отметился Иско. Общий счет по сумме двух встреч – 4:2 в пользу «сливочных».

    Таким образом, королевский клуб вышел в финал Лиги чемпионов в третий раз за четыре сезона.

    В решающем матче турнира «Реал» встретится с «Ювентусом». Матч состоится 3-го июня на стадионе «Миллениум» в Кардиффе.

    Лига чемпионов. Полуфинал. Ответный матч

    Атлетико – Реал – 2:1 (2:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Сауль, 12; 2:0 – Гризманн (с пенальти), 16; 2:1 – Иско, 42.

    Первый матч – 3:0

    Календарь Лиги чемпионов

    Результаты Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.05.2017 23:40
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 11 мая 2017, 12:13

      Супер финал!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +352

      mauxa 11 мая 2017, 09:20

      Данило срочно на продажу!!! Бензема вчера был хорош, играл бы так всегда..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 11 мая 2017, 07:03

      Интересный будет финал)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 11 мая 2017, 05:42

      Совсем немного не хватило... Проявили характер!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2460

      Аид666 11 мая 2017, 05:34

      Реал немного расслабился после первой игры

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 11 мая 2017, 04:48

      А ведь камбэк был возможен. Жаль третий не забили.

      0
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 11 мая 2017, 02:29

      интересно сколько бы я заработал если реально поставил живые деньги на победу Атлетико, на 3 забитых мяча в матче и на гол Гризмана? )))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +160

      sergun-kuk 11 мая 2017, 01:49

      Я тоже - уважаю Реал, но хочу чтобы победил Буффон с Юве!!!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +2389

      serglider 11 мая 2017, 01:48

      В финале достойные команды! Фаворитов нет, тем интересней будет следить за развязкой финального матча!

      1
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      Рейтинг: +259

      pzdc. 11 мая 2017, 01:19

      Если б Атлетико не пропустил на выезде трешку могли б щас оказаться в финале

      0
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