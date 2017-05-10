Лига чемпионов. «Реал» уступил «Атлетико», но вышел в третий финал за четыре сезона

Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между «Атлетико» и «Реалом» завершился победой хозяев со счетом 2:1. В составе команды Диего Симеоне забили Сауль и Антуан Гризманн, среди футболистов Зинедина Зидана голом отметился Иско. Общий счет по сумме двух встреч – 4:2 в пользу «сливочных».

Таким образом, королевский клуб вышел в финал Лиги чемпионов в третий раз за четыре сезона.

В решающем матче турнира «Реал» встретится с «Ювентусом». Матч состоится 3-го июня на стадионе «Миллениум» в Кардиффе.

Лига чемпионов. Полуфинал. Ответный матч

Атлетико – Реал – 2:1 (2:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Сауль, 12; 2:0 – Гризманн (с пенальти), 16; 2:1 – Иско, 42.

Первый матч – 3:0

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