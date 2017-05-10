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  • Лига чемпионов. «Реал» уступил «Атлетико», но вышел в третий финал за четыре сезона

Лига чемпионов. «Реал» уступил «Атлетико», но вышел в третий финал за четыре сезона

10 мая 2017, 23:40
29

Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между «Атлетико» и «Реалом» завершился победой хозяев со счетом 2:1. В составе команды Диего Симеоне забили Сауль и Антуан Гризманн, среди футболистов Зинедина Зидана голом отметился Иско. Общий счет по сумме двух встреч – 4:2 в пользу «сливочных».

Таким образом, королевский клуб вышел в финал Лиги чемпионов в третий раз за четыре сезона.

В решающем матче турнира «Реал» встретится с «Ювентусом». Матч состоится 3-го июня на стадионе «Миллениум» в Кардиффе.

Лига чемпионов. Полуфинал. Ответный матч

Атлетико – Реал – 2:1 (2:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Сауль, 12; 2:0 – Гризманн (с пенальти), 16; 2:1 – Иско, 42.

Первый матч – 3:0

Календарь Лиги чемпионов

Результаты Лиги чемпионов

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Атлетико Реал
Комментарии (29)
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MU-fanatic
1494449770
симпатизирую реалу,но победить в финале желаю юве)их команда,как и Буффон заслужила этот долгожданный трофей!удачи полосатые)
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n1hat
1494450109
Когда деревянный Бензема один обыгрывает всех твоих защитников, тебе в финале ЛЧ делать нечего)
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Urry
1494450403
Атлетико - молодец!
Ответить
+50/-50
1494450754
Реал не очень броский клуб, но довольно сильный. Нас ожидает увлекательный финал - "Старая синьора" против "Галлактикос". Здесь одни прозвища чего стоят!
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dzhanavar
1494450810
Какой матч!!! Супер. С победой,Зидан. Спасибо Симеоне за игру.
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XaXatyn
1494450831
Финал будет очень интересный !
Ответить
elizaveta-285
1494453653
Хочется чтобы победил Ювентус с Буффоном!!!!
Ответить
sergun-kuk
1494456552
Я тоже - уважаю Реал, но хочу чтобы победил Буффон с Юве!!!
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ДАША Д
1494467335
А ведь камбэк был возможен. Жаль третий не забили.
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Аид666
1494470041
Реал немного расслабился после первой игры
Ответить
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