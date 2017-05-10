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    Алвес – лучший игрок матча «Ювентуса» и «Монако»

    Защитник «Ювентуса» Даниэль Алвес признан лучшим игроком ответного полуфинала Лиги чемпионов против «Монако». Встреча завершилась победой туринского клуба со счетом 2:1.

    В этой игре Алвес отметился победным голом. В моменте с забитым мячом Марио Манджукича бразильский защитник «Ювентуса» исполнил решающую подачу.

    В первом противостоянии этих команд на счету Алвеса значились две результативные передачи.

    «Победа в Лиге чемпионов будет наградой в конце тяжелого пути». Буффон в третий раз вышел в финал ЛЧ

    Источник: УЕФА

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    10.05.2017 01:16
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 10 мая 2017, 11:19

      Очень круто играет Дани!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +197

      zloy_broker 10 мая 2017, 07:38

      практически в одиночку Дани обыграл всё Монако)

      1
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 10 мая 2017, 05:07

      Вот что значит профессионал!!!!!!!!!!!! Сколько лет? а Какая отдача

      0
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      Рейтинг: +484

      Андреич 10 мая 2017, 01:31

      Интересно, хотя бы в глубине души, руководство Барсы жалеют о бесплатном трансфере?

      0
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      Рейтинг: +11

      LazyBoy > Андреич 10 мая 2017, 01:52

      Изначально это казалось глупым. А когда себя показали те, кого взяли - это катастрофа. Кроме Умтити - никаких игроков уровня Барсы.

      0
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      Рейтинг: +21

      aristokrat17 10 мая 2017, 01:19

      0
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