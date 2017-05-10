Алвес – лучший игрок матча «Ювентуса» и «Монако»

Защитник «Ювентуса» Даниэль Алвес признан лучшим игроком ответного полуфинала Лиги чемпионов против «Монако». Встреча завершилась победой туринского клуба со счетом 2:1.

В этой игре Алвес отметился победным голом. В моменте с забитым мячом Марио Манджукича бразильский защитник «Ювентуса» исполнил решающую подачу.

В первом противостоянии этих команд на счету Алвеса значились две результативные передачи.

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