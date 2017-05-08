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    Зобнин заявил, что хотел бы получить «Челси», «Барселону» и «Реал» в соперники «Спартаку» по группе в Лиге чемпионов

    Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин отметил, что будь у него выбор, он бы хотел получить в соперники по групповому раунду Лиги чемпионов «Челси», «Реал» и «Барселону». По мнению 23-летнего игрока, игры с такими топ-командами станут для красно-белых хорошим опытом.

    «Была бы возможность выбирать соперников по группе в Лиге чемпионов – хотел бы «Челси», «Барселону» и «Реал». Сыграть с такими командами – хороший опыт», – подчеркнул Зобнин.

    Напомним, что вчера «Спартак» обеспечил себе победу в чемпионате России за три тура до финиша благодаря поражению «Зенита» от «Терека» (0:1). В следующем сезоне московский клуб начнет свои выступления в самом престижном клубном европейском турнире с группового раунда.

    Источник: Спорт FM

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    08.05.2017 19:29
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    Комментарии91
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      Рейтинг: +245

      Тамхар 10 мая 2017, 08:24

      Опыт - да, а больше ничего вам в таком случае не светит.
      В общем же, в двух словах, вам лучше "...молчать и слушать, молчать и слушать... Учиться и стараться стать хоть сколько-нибудь приемлемым членом" европейского футбольного сообщества.

      0
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 9 мая 2017, 19:07

      у пацана пукан долбить начал походу.... сначала у аека выиграй

      1
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 9 мая 2017, 13:30

      Правильно,надо сразу конкурентов убирать на групповой стадии,мы будем в финале!!!!! Тогда зачем вообще биться за чемпионство,цель -Победа в Лиге Чемпионов,а там как выйдет

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 9 мая 2017, 10:41

      Опыт может и хороший, но опозориться можно сильно.

      0
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      Рейтинг: +26768

      slavutiq70 > OfaZavr 9 мая 2017, 14:49

      Ну а кто не позорился,,,,??? наверное только Бердыев,,,,

      -1
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      Рейтинг: +58

      sasha_klub 9 мая 2017, 05:55

      Ну да, ну да. Чтоб уж не мучится))))

      0
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      Рейтинг: +387

      petlyra 9 мая 2017, 04:56

      Вазелин не забудь прихватить.

      2
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      Рейтинг: +1137

      MDAR 9 мая 2017, 00:00

      Читаю все коментарии и понимаю, какая жаба душит этих несчастных людей. Будьте честны сами к себе и признайте, что Спартак чемпион по делу. А то, что сказал Роман, так этого хочет любой спортсмен имеющий амбиции. Если без амбиций, то не хрен вообще выходить на поле.

      1
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      Рейтинг: +235

      Копытин > MDAR 9 мая 2017, 14:12

      Ну и при чем тут жаба? Вам объективные вещи говорят, а вы только и можете минусовать из-под тишка не предъявив никаких контр аргументов. Ну а по делу ли стал спам чемпионом это мы посмотрим в следующем сезоне. А то видишь ли прошли они чемпионат ровно. Вот поиграете на два фронта как ваши конкуренты в первой части чемпионата, когда они очки теряли, а вы отдохнув недельку без напряга их набирали и в итоге это и вывело на 1 место. А "чемпионскую" игру пол страны наблюдало 6 мая.

      2
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      Рейтинг: +322

      Gerero2198 > Копытин 9 мая 2017, 14:23

      Даже добавить нечего, все верно.

      1
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      Рейтинг: +41

      avfc71 8 мая 2017, 23:25

      башню снесло после шампусика

      -1
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      Рейтинг: +1433

      moskowcity-petrv 8 мая 2017, 23:19

      Футболку хочет нормальную)

      -3
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      Рейтинг: +484

      Андреич 8 мая 2017, 22:48

      Знаете, как бывает в жизни автолюбителей?
      Только получил "права" - ездит неуверенно.
      Проходит пол-года, что-то начало получаться - появилась уверенность и всё:
      ОН - КОРОЛЬ ДОРОГ, гонки со светофора, готов бросить вызов всей Ф-1.
      До первой нештатной ситуации или первого гололёда.
      Будь трезв рассудком, Роман.
      "Безумству храбрых" и т.д. это не профессионально.

      2
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      Рейтинг: +2439

      docndoc > Андреич 8 мая 2017, 23:34

      Да ведь он не говорит, что всех порвёт.. А школа действительно шикарная

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      Рейтинг: +484

      Андреич > docndoc 8 мая 2017, 23:48

      Школа классная, не спорю.
      А вот вкусить радость побед в ЛЧ и поверить в себя - не менее важно.
      Не надо сразу с голой шашкой на танки бросаться :)

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      Рейтинг: +665

      Snerg > Андреич 9 мая 2017, 02:57

      так это всего лишь его мечты! такой не будет никак на данный момент) ,это хотя бы можно понять?

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      Рейтинг: +484

      Андреич > Snerg 9 мая 2017, 07:23

      Естественно, что все трое будут в 1й корзине => в разных группах

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      Рейтинг: +2439

      docndoc > Андреич 9 мая 2017, 09:24

      К тому же никто на блюде Спартаку в группу 3 суперклуба не подаст, а чтобы поэтапно с ними встречаться, нужно первые обыгрывать))) Для начала хорошо бы свой лучший результат в ЛЧ повторить, кстати, лучший для всех наших клубов

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