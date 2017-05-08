Зобнин заявил, что хотел бы получить «Челси», «Барселону» и «Реал» в соперники «Спартаку» по группе в Лиге чемпионов

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин отметил, что будь у него выбор, он бы хотел получить в соперники по групповому раунду Лиги чемпионов «Челси», «Реал» и «Барселону». По мнению 23-летнего игрока, игры с такими топ-командами станут для красно-белых хорошим опытом.

«Была бы возможность выбирать соперников по группе в Лиге чемпионов – хотел бы «Челси», «Барселону» и «Реал». Сыграть с такими командами – хороший опыт», – подчеркнул Зобнин.

Напомним, что вчера «Спартак» обеспечил себе победу в чемпионате России за три тура до финиша благодаря поражению «Зенита» от «Терека» (0:1). В следующем сезоне московский клуб начнет свои выступления в самом престижном клубном европейском турнире с группового раунда.