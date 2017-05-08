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  • Зобнин заявил, что хотел бы получить «Челси», «Барселону» и «Реал» в соперники «Спартаку» по группе в Лиге чемпионов

Зобнин заявил, что хотел бы получить «Челси», «Барселону» и «Реал» в соперники «Спартаку» по группе в Лиге чемпионов

8 мая 2017, 19:29
96

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин отметил, что будь у него выбор, он бы хотел получить в соперники по групповому раунду Лиги чемпионов «Челси», «Реал» и «Барселону». По мнению 23-летнего игрока, игры с такими топ-командами станут для красно-белых хорошим опытом.

«Была бы возможность выбирать соперников по группе в Лиге чемпионов – хотел бы «Челси», «Барселону» и «Реал». Сыграть с такими командами – хороший опыт», – подчеркнул Зобнин.

Напомним, что вчера «Спартак» обеспечил себе победу в чемпионате России за три тура до финиша благодаря поражению «Зенита» от «Терека» (0:1). В следующем сезоне московский клуб начнет свои выступления в самом престижном клубном европейском турнире с группового раунда.

Источник: Спорт FM
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига Спартак Реал Челси Барселона Зобнин Роман
Комментарии (96)
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Loxxam
1494261253
Садомазахист этот Зобнин однако! Любит когда пожезче )
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oyabun
1494261855
Рома, с шампанским, завязывай ) Понимаю что праздник у красно-белых всеобщий. Но для начала неплохо бы научиться АЕКи обыгрывать, а там уж чем черт не шутит...
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АЛЕКС 58
1494261866
Всё будет намного проще! Санкт-Галлен.Витория,АЕК.
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Доброе Зло.
1494262146
А попадётся АЕКа и Замалека,и всё,кранты Пищевику.
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Cipolino
1494262499
Сразу видно,что давненько Зобнин анального оргазма не испытывал.
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raritet
1494262769
Да Ромка, охолонись после шампанского. Вы же не Ростов, в конце концов , а просто Спартак, хотя , какой -никакой чемпион всея Руси. Поначалу можно было бы и попроще соперников, а тебе неймется, сразу грандов подавай на твою тарелочку. Ну , уделаешь ты сразу всех этих бедолаг -европейцев, а дальше то что -опять возись здесь со всякими Амкарами, Крыльями.
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Болельщик Реал Мадрида
1494263475
Мне не нравиться бровада некоторых красно-белых. Да, выиграли чемпионат, да наладили неплохое взаимопонимание, да удачно укомплектовали состав, за последние лет пят, но бросаться такими словами, и цитатами, очень не хорошо. Если он забыл, то я напомню, что Мадрид, лучший клуб на планете, там собраны великие игроки и специалисты воглаве с легендарным Зизу. Стоит красно-белым только приехать в гости в Мадрид, как они имеют все шансы устроиться на пять или семь мячей в свои ворота. У Барсы, Реала, огромный еврокубковый опыт игры и подготовки, которого нет у "Спартака", Мадрид, просто проглотит вас и не заметит для него вы как Моська для слона.
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NEMETSRUS
1494263801
Да не спеши ты обосратся всегда успеешь :-)
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Arsenal-Zenit1994
1494264288
А этот малый шарит в разврате.
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avfc71
1494275106
башню снесло после шампусика
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