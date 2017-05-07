«Арсенал» прервал 25-матчевую беспроигрышную серию «МЮ» в АПЛ, Венгер впервые победил Моуринью в чемпионате Англии

В матче 36-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» в гостях потерпел поражение от «Арсенала» со счетом 0:2.

Таким образом, «красные дьяволы» прервали 25-матчевую беспроигрышную серию в рамках чемпионата Англии. Последний раз «МЮ» проигрывал в октябре 2016 года «Челси» (0:4).

Кроме того, главный тренер лондонского клуба Арсен Венгер впервые в карьере обыграл наставника манкунианцев Жозе Моуринью в АПЛ. До этого французский специалист пять раз проигрывал и семь раз сводил дело к ничейному исходу.