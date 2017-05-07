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    «Арсенал» прервал 25-матчевую беспроигрышную серию «МЮ» в АПЛ, Венгер впервые победил Моуринью в чемпионате Англии

    В матче 36-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» в гостях потерпел поражение от «Арсенала» со счетом 0:2.

    Таким образом, «красные дьяволы» прервали 25-матчевую беспроигрышную серию в рамках чемпионата Англии. Последний раз «МЮ» проигрывал в октябре 2016 года «Челси» (0:4).

    Кроме того, главный тренер лондонского клуба Арсен Венгер впервые в карьере обыграл наставника манкунианцев Жозе Моуринью в АПЛ. До этого французский специалист пять раз проигрывал и семь раз сводил дело к ничейному исходу.

    Источник: Twitter

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    07.05.2017 20:03
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 8 мая 2017, 07:23

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      у МЮ остается один шанс в ЛЕ выигрывать и играть в ЛЧ

      -4
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      Рейтинг: +33

      alexarh 8 мая 2017, 01:36

      Все по делу...мю сейчас никакой.не понимаю как Челси обыграли...в ЛЕ тоже непонятки а вернее более даже чем-с таким аяксом мю не справиться.ну если купим матч то выиграем ЛЕ,а так фаворитом мю врядли считается уже

      0
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      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 7 мая 2017, 23:26

      Без Ибрагимовича сейчас туговато М.Ю.

      0
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      Рейтинг: +1414

      Atom2020 7 мая 2017, 21:09

      Да это Маур специально поддался, чтобы дедушку оставили рулить Арсеналом ...

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      Рейтинг: +170

      Gotvig 7 мая 2017, 20:47

      СПАРТАК ЧЕМПИОН!!!!!!!!!!! СПАСИБО ТЕРЕК!!!!

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      Рейтинг: +382

      лёха72 7 мая 2017, 20:23

      моуриньё до пиз......ся на счёт венгера и получил.я рад

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