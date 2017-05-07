Энрике – журналистам: «В понедельник – мой день рождения. Жду подарков и тортов, но только не от вас. Не хочу, чтобы меня отравили»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике после победы над «Вильярреалом» (4:1) в матче 35-го тура Примеры обратился к работникам СМИ.

«В понедельник – мой день рождения. Жду ото всех подарков и праздничных тортов, но только не от вас. Не хочу, чтобы вы меня отравили», – пошутил 46-летний испанец.

Каталонский клуб занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. Энрике покинет команду по завершении сезона. Ранее «Бомбардир» писал о том, что руководство клуба определилось с кандидатурой преемника специалиста.