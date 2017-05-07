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    Энрике – журналистам: «В понедельник – мой день рождения. Жду подарков и тортов, но только не от вас. Не хочу, чтобы меня отравили»

    Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике после победы над «Вильярреалом» (4:1) в матче 35-го тура Примеры обратился к работникам СМИ.

    «В понедельник – мой день рождения. Жду ото всех подарков и праздничных тортов, но только не от вас. Не хочу, чтобы вы меня отравили», – пошутил 46-летний испанец.

    Каталонский клуб занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. Энрике покинет команду по завершении сезона. Ранее «Бомбардир» писал о том, что руководство клуба определилось с кандидатурой преемника специалиста.

    Источник: Twitter

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    07.05.2017 00:05
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1296

      САНЁК17 7 мая 2017, 12:40

      Какой наглый чёрт.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -49

      Абу Зейд Небесный 7 мая 2017, 09:31

      Гнилой чёрт..

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 7 мая 2017, 02:19

      Травить мёртвого скучное и бесполезное занятие.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 7 мая 2017, 00:14

      Луис ты парень хороший, но трансферную политику в барсе в прошлом году провалил!

      0
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