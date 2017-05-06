АПЛ. «Манчестер Сити» разгромил «Кристал Пэлас»

В матче 36-го тура АПЛ «Манчестер Сити» на своем поле нанес разгромное поражение «Кристал Пэлас». «Горожанам» четырежды удалось огорчить «орлов» благодаря мячу Давида Силвы в самом дебюте встречи, а также точным ударам Венсана Компани, Кевина Де Брюйне, Рахима Стерлинга и Николаса Отаменди во втором тайме.

Чемпионат Англии. АПЛ. 36-й тур

Манчестер Сити – Кристал Пэлас – 5:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Силва, 2; 2:0 – Компани, 49; 3:0 – Де Брюйне, 59; 4:0 – Стерлинг, 82; 5:0 – Отаменди, 90+2.

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