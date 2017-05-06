Черчесов не планирует вызывать Медведева в сборную России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов дал понять, что на сегодняшний день тренерский штаб не рассматривает голкипера «Ростова» Никиту Медведева в качестве игрока национальной команды. Напомним, что ранее вратарь установил рекорд РФПЛ по длительности «сухой» серии.

– От вас наверняка не ускользнул рекорд чемпионата России по сухим минутам, установленный Никитой Медведевым из «Ростова». Рассматривается ли он как кандидат в сборную?

– Во-первых, поздравляю Медведева с рекордной серией, которая, кстати, была бы невозможна без качественных командных действий. Она действительно достойна самого большого уважения. Но на сегодняшний день кандидатуру Медведева мы не рассматриваем.