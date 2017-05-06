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Черчесов не планирует вызывать Медведева в сборную России

6 мая 2017, 01:50
23

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов дал понять, что на сегодняшний день тренерский штаб не рассматривает голкипера «Ростова» Никиту Медведева в качестве игрока национальной команды. Напомним, что ранее вратарь установил рекорд РФПЛ по длительности «сухой» серии.

– От вас наверняка не ускользнул рекорд чемпионата России по сухим минутам, установленный Никитой Медведевым из «Ростова». Рассматривается ли он как кандидат в сборную?

– Во-первых, поздравляю Медведева с рекордной серией, которая, кстати, была бы невозможна без качественных командных действий. Она действительно достойна самого большого уважения. Но на сегодняшний день кандидатуру Медведева мы не рассматриваем.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Ростов Россия Медведев Никита Черчесов Станислав
Комментарии (23)
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Байкал-Сибирь
1494026230
Лидия очку ченушкам дальше и ставь дыркофея
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Roman Viktorovich
1494027675
Действительно, к чему ерундой заниматься! Зачем вызывать вратаря, ворота которого на замке в течении 10 матчей? Лучше поступить по нашему, по-русски,очень хитро,вызвать натурализованного бразильца!Ну а если Гильерме будет не в форме, мы можем быть спокойны, будет натурализован кто-нибудь еще)))
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sargassov
1494040822
Оно к лучшему. Давно уже нет у сборной ни игры, ни поставленной обороны
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Ще Гевара
1494044062
Не пришло ещё время Никиты, должен заматереть.
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la verdad
1494047824
Сборной нужны пенсионеры: Акинфеев и Berёza brazzers. Молодые- перспективные нас не интересуют.
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terek-rizvan
1494048665
Иванова из Терек надо вызывать! !!
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NEON-SM
1494051049
Правильно правильно, набирай опять старпёров, зачем молодых звать, сколько надо ещё чемпионатов мира обосраться чтоб понять очевидные вещи
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Альфред фаред
1494051962
Такое заявление может негативно сказаться на игре футболиста! Непрофессионально с его стороны!
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Serjoga
1494058971
А у нас в сборную вызывают не лучших, а "пропиаренных прессой", таких как Кокорина, Дзюбу, того же Акинфеева, Самедова....! Всем этим игрокам был дан шанс в Бразилии и Париже, но результата нет! И Черчесов наступает на те же "грабли"!
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Chesn0k
1494062740
черчес туфту делает, надо его убирать
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