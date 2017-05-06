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    Черчесов не планирует вызывать Медведева в сборную России

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов дал понять, что на сегодняшний день тренерский штаб не рассматривает голкипера «Ростова» Никиту Медведева в качестве игрока национальной команды. Напомним, что ранее вратарь установил рекорд РФПЛ по длительности «сухой» серии.

    – От вас наверняка не ускользнул рекорд чемпионата России по сухим минутам, установленный Никитой Медведевым из «Ростова». Рассматривается ли он как кандидат в сборную?

    – Во-первых, поздравляю Медведева с рекордной серией, которая, кстати, была бы невозможна без качественных командных действий. Она действительно достойна самого большого уважения. Но на сегодняшний день кандидатуру Медведева мы не рассматриваем.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.05.2017 01:50
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 6 мая 2017, 12:25

      черчес туфту делает, надо его убирать

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 6 мая 2017, 11:22

      А у нас в сборную вызывают не лучших, а "пропиаренных прессой", таких как Кокорина, Дзюбу, того же Акинфеева, Самедова....! Всем этим игрокам был дан шанс в Бразилии и Париже, но результата нет! И Черчесов наступает на те же "грабли"!

      1
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      Рейтинг: +245

      Альфред фаред 6 мая 2017, 09:26

      Такое заявление может негативно сказаться на игре футболиста! Непрофессионально с его стороны!

      0
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 6 мая 2017, 09:10

      Правильно правильно, набирай опять старпёров, зачем молодых звать, сколько надо ещё чемпионатов мира обосраться чтоб понять очевидные вещи

      3
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      Рейтинг: +6

      terek-rizvan 6 мая 2017, 08:31

      Иванова из Терек надо вызывать! !!

      0
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 6 мая 2017, 08:17

      Сборной нужны пенсионеры: Акинфеев и Berёza brazzers. Молодые- перспективные нас не интересуют.

      2
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 6 мая 2017, 07:14

      Не пришло ещё время Никиты, должен заматереть.

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > Ще Гевара 6 мая 2017, 11:24

      Ты хотел сказать "МАТОМ ПОСЛАТЬ"? Тогда верно!

      0
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      Рейтинг: +362

      sargassov 6 мая 2017, 06:20

      Оно к лучшему. Давно уже нет у сборной ни игры, ни поставленной обороны

      1
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 6 мая 2017, 05:31

      Да давно понятно, что Черчесов не собирается ротировать вратарскую линию. Он уже об этом говорил.

      0
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      Рейтинг: +73

      Roman Viktorovich 6 мая 2017, 02:41

      Действительно, к чему ерундой заниматься! Зачем вызывать вратаря, ворота которого на замке в течении 10 матчей? Лучше поступить по нашему, по-русски,очень хитро,вызвать натурализованного бразильца!Ну а если Гильерме будет не в форме, мы можем быть спокойны, будет натурализован кто-нибудь еще)))

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      Рейтинг: +2697

      turist82 > Roman Viktorovich 6 мая 2017, 04:59

      Включите логику! Эта серия - не показатель мастерства Медведева. Это показатель работы обороны Бердыева, по его методу "Ни себе ни людям". Он не спасает, просто по его воротам не бьют. В сборной бы пропускал больше Акинфеева

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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko > Roman Viktorovich 6 мая 2017, 05:30

      Гилерме сам для себя паспорт получил, и прежде всего на пользу клубу.

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      Рейтинг: +73

      Roman Viktorovich > turist82 6 мая 2017, 08:40

      Хотите сказать что в этой серии нет заслуги Медведева?Я в целом, не об этом хотел сказать, а о том, что смешно вызывать в сборную натурализованного бразильца, когда полтора десятка вратарей, могут вполне достойно защищать ее ворота

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      Рейтинг: +2697

      turist82 > Roman Viktorovich 6 мая 2017, 08:45

      Практически нет. Я смотрю матчи, и вижу обычную работу обычного вратаря, и глухую оборону которая почти не допускает угроз воротам. они и вовсе без вратаря, с пустыми воротами - не особо бы много пропустили. Каких то спасений, и выдающейся игры в воротах там нет. И судя по всему Черчесов это тоже понимает, ибо пишет что без командных действий не было бы этой "серии". Это просто команда бердыева...фирменный стиль "пофиг что не забиваем, главное - не пропустить". Хорошо что в Спартак бердыева не взяли. Не уважаю трусливых зайцев. Если бы все команды в лиге играли бы в трусливый бердыевский футбол - чемпионат бы умер от скуки...

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      Рейтинг: +73

      Roman Viktorovich > Nesterenko 6 мая 2017, 08:49

      Сразу видно болельщик Локомотива)Гильерме не дадите в обиду!Против него я ничего не имею, хороший достойный вратарь. Знаете, мне очень лестно, что он любит Россию, любит кушать борщ, по его словам, мне приятно как русскому человеку, что так любят мою страну!Ради бога, пусть живет, но я не хочу что бы натурализованные игроки, играли за сборную!Дзюба много болтает чего, но он произнес золотые слова, что сердечко должно екать, при звучании Российского гимна!

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      Рейтинг: +33

      Radish69 > turist82 6 мая 2017, 10:02

      Про глухую оборону обычное стереотипное мнение. Конечно ты начнешь кричать про их безголевую серию последнюю. Если ты смотришь их матчи, то должен понимать, что они отходили от евросезона, и при этом в каких-то матчах создавали моментов на разгромную победу, не шло/не везло.
      Согласен, что Медведев еще молод для основного вратаря, но вызвать его хотя бы третьим вратарем заслужил. Он ни капли не дрогнул и не напортачил в матчах с топовыми евроклубами. Таким не все наши вратари могут похвастаться.
      И посмотри на оборону Ростова, постоянно какие-то травмы и тд. В разные матчи она в разном состоянии. Не списывай все почести ей

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > turist82 6 мая 2017, 11:30

      А у Акинфеева "ОСОБЫЕ СПАСЕНИЯ"? Вратарь-угадайка! Заваливается еще до удара! Какой стимул может быть у игрока (вратаря), если при самых лучших показателях его не берут в сборную страны? Он сухим вышел от ЦСКА, Зенита, Локомотива, Краснодара, Спартака!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Эти клубы не умеют забивать? Или Акинфеев вышел "сухим" в матче от Спартака, Краснодара? Я не верю в сборную Черчесова! Будет еще один позор с Кокориным, Акинфеевым, мамаевым, Самедовым и Дзюбой!

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > Roman Viktorovich 6 мая 2017, 11:33

      Тут ты не прав! Гильерме НЕ НАТУРАЛИЗОВАН! Он выучил русский язык, сдал экзамен, сам принял решение стать гражданином России, сам подал документы и ждал решения! Он стал гражданином РФ на ОБЩИХ ОСНОВАНИЯХ! А вот все остальные, в том числе и Фернандес, которые русский язык за 5 лет не выучили натурализованы. Вот против них я против! А Гильерме участвует в общей конкуренции!

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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko > turist82 6 мая 2017, 14:35

      Соглашусь, автобус убивает футбол.

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      Рейтинг: +2697

      turist82 > alek-pashckov 6 мая 2017, 16:17

      бердыев - трус. и играет вечно по принципу "главное не пропустить". смотреть такой футбол противно. каким бы не был результат

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      Рейтинг: +2697

      turist82 > alek-pashckov 6 мая 2017, 16:47

      Так и не смотрю ) Спартак ЦСКа и Зенит играют интереснее и зрелищнее

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