Покеттино считает, что борьба за чемпионство в АПЛ еще не завершена

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино поделился наблюдениями от гостевого матча 36-го тура чемпионата Англии с «Вест Хэмом», в котором его команда уступила со счетом 0:1. Специалист выразил мнение, что теперь «шпорам» будет крайне тяжело догнать лидирующий в турнирной таблице «Челси».

«Тоттенхэм» заслуживал большего в этой игре. Жаль, что мы не смогли показать свой лучший футбол.

Теперь будет куда сложнее бороться за победу в АПЛ. Но борьба еще не завершена. Мы постараемся сделать все возможное», – заявил Покеттино.

Ранее сообщалось, что «Челси» для завоевания титула осталось выиграть в двух оставшихся матчах из четырех.