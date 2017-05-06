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    Покеттино считает, что борьба за чемпионство в АПЛ еще не завершена

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино поделился наблюдениями от гостевого матча 36-го тура чемпионата Англии с «Вест Хэмом», в котором его команда уступила со счетом 0:1. Специалист выразил мнение, что теперь «шпорам» будет крайне тяжело догнать лидирующий в турнирной таблице «Челси».

    «Тоттенхэм» заслуживал большего в этой игре. Жаль, что мы не смогли показать свой лучший футбол.

    Теперь будет куда сложнее бороться за победу в АПЛ. Но борьба еще не завершена. Мы постараемся сделать все возможное», – заявил Покеттино.

    Ранее сообщалось, что «Челси» для завоевания титула осталось выиграть в двух оставшихся матчах из четырех.

    Источник: BBC

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    06.05.2017 01:08
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +824

      dzhanavar 6 мая 2017, 21:59

      Бедный,бедный Покеттино...)))))

      0
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      Рейтинг: +259

      pzdc. 6 мая 2017, 11:08

      Челси из 4 игр не проиграет 3 ) в любом случаи они выиграют 2 а то и 4 )

      0
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      Рейтинг: +351

      simoron81 6 мая 2017, 07:07

      Доля вероятности крайне низкая

      0
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    • ...
      Рейтинг: +878

      talgatnurzhanov2006 6 мая 2017, 06:58

      все никак не успокоится

      4
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