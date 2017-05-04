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    Перес выплатит 40 миллионов в качестве премиальных, если «Реал» выиграет Примеру и Лигу чемпионов

    Президент «Реала» Флорентино Перес выплатит 40 миллионов евро премиальных, если мадридский клуб по итогам нынешнего сезона выиграет чемпионат Испании и Лигу чемпионов.

    Сообщается, что 36 миллионов будут разделены между футболистами основного состава, 2 миллиона получит главный тренер Зинедин Зидан, еще 2 миллиона достанутся резервным игрокам и персоналу.

    На данный момент сливочные делят первое место в Примере с «Барселоной». В Лиге чемпионов мадридский клуб добрался до 1/2 финала, где в первом матче разгромил «Атлетико» (3:0).

    Источник: AS

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    04.05.2017 22:13
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +54

      Evklid 5 мая 2017, 18:40

      меньше всего персоналу

      0
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      Рейтинг: +886

      xColaz 5 мая 2017, 01:17

      Резерву кинули обглоданную кость как собаке, а они и рады)

      -2
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      ...
      Рейтинг: +173

      Max Urbanov > xColaz 5 мая 2017, 05:07

      Чувак, там в резерве пацаны 16-19 лет... Поверь, такая "костью" в таком возрасте очень приятна )

      4
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      Рейтинг: +886

      xColaz > Max Urbanov 5 мая 2017, 07:55

      вот лучше бы не давали им денег хотя бы до 22 лет, они портят футболистов

      -1
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      Рейтинг: +617

      nelez > xColaz 5 мая 2017, 09:59

      Сначала эту сумму называеш костью, а потом беспокоишся что это сумма испортит ребят.Где твоя логика?

      1
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 5 мая 2017, 00:25

      За это модно попотеть ......

      0
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 5 мая 2017, 00:10

      Круто!!!

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