Перес выплатит 40 миллионов в качестве премиальных, если «Реал» выиграет Примеру и Лигу чемпионов

Президент «Реала» Флорентино Перес выплатит 40 миллионов евро премиальных, если мадридский клуб по итогам нынешнего сезона выиграет чемпионат Испании и Лигу чемпионов.

Сообщается, что 36 миллионов будут разделены между футболистами основного состава, 2 миллиона получит главный тренер Зинедин Зидан, еще 2 миллиона достанутся резервным игрокам и персоналу.

На данный момент сливочные делят первое место в Примере с «Барселоной». В Лиге чемпионов мадридский клуб добрался до 1/2 финала, где в первом матче разгромил «Атлетико» (3:0).