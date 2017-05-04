Семин заявил, что Ари отправится на матч с «Уралом» и забьет сопернику гол

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин выразил мнение, что нападающий железнодорожников Ари отправится с командой на матч 29-го тура РФПЛ против «Урала» и забьет сопернику гол.

Напомним, в финальном матче между этими командами бразилец стал одним из зачинщиков драки, которая случилась в концовке игры, за что получил красную карточку.

«Пусть игроки «Урала» ждут. Ари поедет в Екатеринбург и забьет им», – сказал Семин.

Матч 29-го тура РФПЛ между «Уралом» и «Локомотивом» пройдет 17 мая в Екатеринбурге.