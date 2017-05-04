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  • Семин заявил, что Ари отправится на матч с «Уралом» и забьет сопернику гол

Семин заявил, что Ари отправится на матч с «Уралом» и забьет сопернику гол

4 мая 2017, 20:13
13

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин выразил мнение, что нападающий железнодорожников Ари отправится с командой на матч 29-го тура РФПЛ против «Урала» и забьет сопернику гол.

Напомним, в финальном матче между этими командами бразилец стал одним из зачинщиков драки, которая случилась в концовке игры, за что получил красную карточку.

«Пусть игроки «Урала» ждут. Ари поедет в Екатеринбург и забьет им», – сказал Семин.

Матч 29-го тура РФПЛ между «Уралом» и «Локомотивом» пройдет 17 мая в Екатеринбурге.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Локомотив Урал Ари Семин Юрий
Комментарии (13)
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Бугимен
1493918339
Ха-Ха...,вот будет смешно если Ари не забьет Уралу!
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shinnik
1493919266
Всё-таки забухал.. Блин,это надолго,до 6-го,до августа.. День Железнодорожника. Потом ещё пару недель на отсых.. Ну,да к Лиге Европы будет.Готов.
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трениришко
1493922907
Кол ему в задницу там забьют
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plehanov6
1493924007
Если это чудовище (ари) приедет, игра для болельщиков будет испорчена, т.к. нагонят дополнительно омоновцев.
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Дядя Серёжа
1493949927
Странные люди...
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ильиных
1493956022
То что пиз....ы он получит это точно,а вот насчет гола,сомневаюсь .
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арейская
1493965800
"Тёпленькая" встреча от болельщиков, вот это уж точно будет обеспечена...
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aurora5858
1493968762
Семин провокатор-зря.
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Valera-Verim
1493982468
даааа-палыч,ты великий тренер(((
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Karpathian
1493995182
ждем-с
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