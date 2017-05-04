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    Семин заявил, что Ари отправится на матч с «Уралом» и забьет сопернику гол

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин выразил мнение, что нападающий железнодорожников Ари отправится с командой на матч 29-го тура РФПЛ против «Урала» и забьет сопернику гол.

    Напомним, в финальном матче между этими командами бразилец стал одним из зачинщиков драки, которая случилась в концовке игры, за что получил красную карточку.

    «Пусть игроки «Урала» ждут. Ари поедет в Екатеринбург и забьет им», – сказал Семин.

    Матч 29-го тура РФПЛ между «Уралом» и «Локомотивом» пройдет 17 мая в Екатеринбурге.

    Источник: ТАСС

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    04.05.2017 20:13
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +1160

      Karpathian 5 мая 2017, 17:39

      ждем-с

      0
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      Рейтинг: +88

      Valera-Verim 5 мая 2017, 14:07

      даааа-палыч,ты великий тренер(((

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +431

      aurora5858 5 мая 2017, 10:19

      Семин провокатор-зря.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17971

      арейская 5 мая 2017, 09:30

      "Тёпленькая" встреча от болельщиков, вот это уж точно будет обеспечена...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +295

      ильиных 5 мая 2017, 06:47

      То что пиз....ы он получит это точно,а вот насчет гола,сомневаюсь .

      1
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 5 мая 2017, 05:05

      Странные люди...

      0
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      Рейтинг: +4934

      polt 5 мая 2017, 00:08

      Очень интересно...

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      Рейтинг: +806

      plehanov6 4 мая 2017, 21:53

      Если это чудовище (ари) приедет, игра для болельщиков будет испорчена, т.к. нагонят дополнительно омоновцев.

      -1
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      Рейтинг: +527

      трениришко 4 мая 2017, 21:35

      Кол ему в задницу там забьют

      0
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 4 мая 2017, 20:54

      будет интересно

      0
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