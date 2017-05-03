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    Анохин предложил наказать участников драки матча «Урал» – «Локомотив» денежными штрафами

    Президент московской федерации футбола Сергей Анохин поделился мнением о драке, произошедшей в финальном матче Кубка России между «Уралом» и «Локомотивом» (0:2). Функционер предложил наказать футболистов, участвовавших в потасовке денежными штрафами.

    «Драки и подобного рода события не украшают наш футбол. Профессионалы такого уровня как Ари, как Павлюченко не должны так себя вести. Безусловно, Ари максимально спровоцировал эту драку. Что касается Павлюченко, высказываться по телевидению непозволительно для игрока такого уровня. Драка болельщиков? В преддверии Кубка Конфедераций и Чемпионата Мира всем нам нужно быть сдержаннее.

    Нужно вводить третий дополнительный урок футбола в школы, чтобы детей учили не только игре, но и как вести себя на стадионе. Это должна быть вот такого рода профилактика.Футболисты должны понести серьезные материальные наказания со стороны владельцев клубов. Президентам команд нужно показательно наказать этих людей. Профессионалам помогают наказания только с точки зрения рубля. Ари нужно наказывать на несколько зарплат. Ему еще жить в этой стране. Надо вести себя подобающе», – сказал Анохин.

    «Павлюченко и Ари из одной пачки контрацептивов». Скандал с финалом Кубка России продолжается

    Источник: Спорт FM

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    03.05.2017 23:44
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 4 мая 2017, 05:16

      Ари накажут на 100 евро. Типа прореагировали. Наказать можно, если это предусмотрено контрактом.

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      Рейтинг: +169

      Cuervo 4 мая 2017, 01:06

      наказать и строго

      0
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      Рейтинг: +148

      grafff 4 мая 2017, 00:01

      Для них это как выговор

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