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    Глава комитета по этике РФС Андреев: «Очень хорошо, что Павлюченко осознал вчерашнее поведение. Но такое поведение недопустимо»

    Глава комитета по этике РФС Семен Андреев высказался по поводу интервью нападающего «Урала» Романа Павлюченко, в котором тот признал, что не имел права оскорблять форварда «Локомотива» Ари после финала Кубка России (0:2).

    – Пока обращение от президента РФС или исполкома по вчерашнему высказыванию Романа Павлюченко не поступало. Если заседание состоится, то рассмотрим все аспекты дела.

    – Как оцените извинения от Павлюченко?

    – Очень хорошо, что Роман осознал вчерашнее поведение. Но такое поведение в любом случае недопустимо не только в спорте, но и в обществе.

    Напомним, игроки «Локомотива» и «Урала» подрались в концовке финальной встречи Кубка России.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.05.2017 15:24
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 3 мая 2017, 18:06

      Во как повернули. Лысый кер ударил Фидлера кулаком, а виноват Рома, которого и близко не было.

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      Рейтинг: +165

      евгений сергеевичч 3 мая 2017, 15:35

      у ромки то походу совсем нервы сдают, подлечится пора))

      0
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol > евгений сергеевичч 3 мая 2017, 18:08

      Старый уже, за место держится. Пусть не кулаками, так матюками.

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      Рейтинг: +1414

      Atom2020 3 мая 2017, 15:27

      "– Как оцените извинения от Павлюченко?" ...
      А в каком месте он извинялся?

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