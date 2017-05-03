Глава комитета по этике РФС Андреев: «Очень хорошо, что Павлюченко осознал вчерашнее поведение. Но такое поведение недопустимо»

Глава комитета по этике РФС Семен Андреев высказался по поводу интервью нападающего «Урала» Романа Павлюченко, в котором тот признал, что не имел права оскорблять форварда «Локомотива» Ари после финала Кубка России (0:2).

– Пока обращение от президента РФС или исполкома по вчерашнему высказыванию Романа Павлюченко не поступало. Если заседание состоится, то рассмотрим все аспекты дела.

– Как оцените извинения от Павлюченко?

– Очень хорошо, что Роман осознал вчерашнее поведение. Но такое поведение в любом случае недопустимо не только в спорте, но и в обществе.

Напомним, игроки «Локомотива» и «Урала» подрались в концовке финальной встречи Кубка России.