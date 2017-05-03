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    Роналду забил 400 голов за «Реал»

    Мадридский «Реал» обыграл «Атлетико» со счетом 3:0 во первой встрече полуфинальной стадии Лиги чемпионов. Нападающий хозяев Криштиану Роналду оформил хет-трик.

    Гол португальца на 86-й минуте стал для него 400-м за столичный клуб. Пресс-служба «сливочных» поздравила футболиста с достижением, прикрепив коллаж его фотографий в разное время выступлений за команду.

    Роналду перешел в «Реал» в июле 2009 года. Сумма сделки составила 93,4 миллиона евро и стала рекордной для футбольный трансферов.

    Источник: Twitter

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    03.05.2017 00:29
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 3 мая 2017, 10:24

      Супер !

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      Рейтинг: +26

      ЧИНГИСХАН 90 3 мая 2017, 09:41

      Поздравляю! Ну 5 золотой в этом году чуть труднее! Если Реал станет чемпионом Испании и Лиги чемпионов, то возможно но чемпионате коэффициент полезности очень низкий Рамос лучше чем Роналду! В общем 30 голов в этом сезоне это не хороший результат! В этом году Месси лучше если чемпионом станет Испании и Кубок и Супер кубок получит то У Месси есть хороший шанс!

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      Рейтинг: +386

      Ajax_Amsterdam > ЧИНГИСХАН 90 4 мая 2017, 00:03

      не соглашусь! учитывая то сколько Рон забил важных и нужных голов, и что со всяким днищем в ла лиге и ЛЧ не играл, в отличии от мелкого, то именно Рон номер 1 за ЗМ!!!! а всяким селтикам в ЛЧ пусть мелкий забивает в группе и потом пропадает в плей -офф турнира ---- за такое ЗМ точно не должны давать! свою значимость нужно в важных играх показывать - что и делает КриРо!!!

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      Рейтинг: +20

      MGG 3 мая 2017, 08:04

      Мои поздравления

      0
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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 3 мая 2017, 06:33

      Пятый золотой мяч, будет у Роналдо.

      -2
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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида > I_R_O_N_M_A_N 6 мая 2017, 13:23

      Не стоит умничать, умник! Все поняли о чем шла речь. В футбол сейчас играет только один Роналду.

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      Рейтинг: +1557

      Mahone 3 мая 2017, 04:17

      Что скажешь-красавчик!!!!!1

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      Рейтинг: +3558

      Axe111 3 мая 2017, 02:28

      лучший

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      Рейтинг: +582

      Ф.К БАРСЕЛОНА 3 мая 2017, 01:52

      Красава что тут скажешь.

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      Рейтинг: +548

      kupryaev 3 мая 2017, 01:26

      разница становится космической-люди играют в полуфинале ЛЧ ,зарабатывают огромные деньги и приносят море радости болельщикам и....свадьба с хорошей дракой в конце((

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      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder 3 мая 2017, 00:31

      Роналду красавчик!

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