Роналду забил 400 голов за «Реал»

Мадридский «Реал» обыграл «Атлетико» со счетом 3:0 во первой встрече полуфинальной стадии Лиги чемпионов. Нападающий хозяев Криштиану Роналду оформил хет-трик.

Гол португальца на 86-й минуте стал для него 400-м за столичный клуб. Пресс-служба «сливочных» поздравила футболиста с достижением, прикрепив коллаж его фотографий в разное время выступлений за команду.

Роналду перешел в «Реал» в июле 2009 года. Сумма сделки составила 93,4 миллиона евро и стала рекордной для футбольный трансферов.