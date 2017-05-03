Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Роналду забил 400 голов за «Реал»

3 мая 2017, 00:29
11

Мадридский «Реал» обыграл «Атлетико» со счетом 3:0 во первой встрече полуфинальной стадии Лиги чемпионов. Нападающий хозяев Криштиану Роналду оформил хет-трик.

Гол португальца на 86-й минуте стал для него 400-м за столичный клуб. Пресс-служба «сливочных» поздравила футболиста с достижением, прикрепив коллаж его фотографий в разное время выступлений за команду.

Роналду перешел в «Реал» в июле 2009 года. Сумма сделки составила 93,4 миллиона евро и стала рекордной для футбольный трансферов.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Лига чемпионов Испания. Примера Реал Роналду Криштиану
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Mr_Murder
1493760700
Роналду красавчик!
Ответить
kupryaev
1493763983
разница становится космической-люди играют в полуфинале ЛЧ ,зарабатывают огромные деньги и приносят море радости болельщикам и....свадьба с хорошей дракой в конце((
Ответить
Ф.К БАРСЕЛОНА
1493765548
Красава что тут скажешь.
Ответить
Axe111
1493767720
лучший
Ответить
Mahone
1493774254
Что скажешь-красавчик!!!!!1
Ответить
Болельщик Реал Мадрида
1493782430
Пятый золотой мяч, будет у Роналдо.
Ответить
MGG
1493787885
Мои поздравления
Ответить
ЧИНГИСХАН 90
1493793709
Поздравляю! Ну 5 золотой в этом году чуть труднее! Если Реал станет чемпионом Испании и Лиги чемпионов, то возможно но чемпионате коэффициент полезности очень низкий Рамос лучше чем Роналду! В общем 30 голов в этом сезоне это не хороший результат! В этом году Месси лучше если чемпионом станет Испании и Кубок и Супер кубок получит то У Месси есть хороший шанс!
Ответить
яйва-яйва
1493796244
Супер !
Ответить
Главные новости
«Олимпиакос» отказался от Угальде: известна причина
18:42
1
РПЛ. ЦСКА победил «Факел» благодаря пенальти (1:0)
18:13
19
«Спартак» выработал позицию по трансферу Пиняева
17:57
8
Назван клуб РПЛ, где могут оказаться Слуцкий и Дзюба
17:41
3
«Шанхай Шэньхуа» выиграл второй матч подряд после отставки Слуцкого
16:58
6
Джорджина будет получать почти 10 миллионов рублей в месяц в случае развода с Роналду
16:41
8
«Локомотиву» не продали футболиста сборной Армении
16:29
2
РПЛ. «Родина» упустила победу над «Акроном» – 3:3
15:53
19
Новая информация о поиске «Спартаком» вингера
15:30
16
Глава РЖД принял решение по трансферу Карпукаса в «Зенит»
14:39
20
Все новости
Все новости
«Шахтер» намерен проводить домашние матчи на «Стэмфорд Бридж»
01:25
3
Российский игрок подпишет контракт с участником ЛЧ
13 августа
Платини назвал Сафонова «решетом»
12 августа
10
«Црвена Звезда» объявила об отставке Станковича
12 августа
Реакция Мостового на увольнение Станковича из «Црвены Звезды»
12 августа
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
12 августа
Определились все пары финального раунда квалификации Лиги чемпионов
12 августа
1
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
12 августа
Станковича попросят остаться в «Црвене Звезде»
12 августа
8
⚡️ Станковича уволили из «Црвены Звезды» после позора в Лиге чемпионов
12 августа
11
«Црвена Звезда» Станковича опозорилась в Лиге чемпионов
11 августа
5
Сафонов высказался о серии пенальти в финале Лиги чемпионов
11 августа
Выявлены два фаворита нового сезона Лиги чемпионов
9 августа
3
Два российских вратаря пропустили 5 голов в матчах 3-го отборочного раунда ЛЧ
6 августа
3 российских игрока заявлены на 3-й отборочный раунд еврокубков
4 августа
Итоги жеребьевки раунда плей-офф Лиги чемпионов-2026/27
3 августа
1
Российский вратарь во 2-й раз сыграл на ноль в отборе Лиги чемпионов
29 июля
2
Российский вратарь сыграл на ноль в матче квалификации Лиги чемпионов
22 июля
12 российских игроков заявлены на 2-й отборочный раунд еврокубков
21 июля
Соболев: «Зенит» претендовал бы в Лиге чемпионов на золото»
19 июля
36
Казахстан может принять матчи клубов РПЛ в еврокубках
10 июля
11
12 российских футболистов заявлены на 1-й отборочный раунд еврокубков
7 июля
РФС договорился с УЕФА о проведении в России финала Лиги чемпионов и Суперкубка
6 июля
20
Президент РФС сказал, как клубы РПЛ будут играть в еврокубках после возвращения
1 июля
16
В УЕФА сделали заявление о паузах на водопой на Евро-2028 и в Лиге чемпионов
21 июня
11
В «Спартаке» предположили, как команда выступала бы в еврокубках
20 июня
3
Итоги жеребьевки первого раунда Лиги чемпионов-2026/27
16 июня
1
Смолов настраивал Сафонова на финал Лиги чемпионов
16 июня
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+