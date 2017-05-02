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    «Атлетико» отказался играть против «Реала» в красно-белых футболках после двух поражений в финалах ЛЧ в домашней форме

    «Атлетико» вышел на первый матч полуфинальной стадии Лиги чемпионов против «Реала» в гостевой форме.

    «Атлетико» отказался играть против «Реала» в красно-белом, несмотря на то, что в этих матчах они всегда играли в домашней форме – в том числе в двух финалах Лиги чемпионов», – написал в Твиттер журналист Сид Лоу.

    В решающем матче Лиги чемпионов сезона-2013/14 «сливочные» одержали победу над команду Диего Симеоне со счетом 4:1. Два года спустя при тех же обстоятельствах «Реал» обыграл «Атлетико» по пенальти. В обоих случаях «матрасники» играли в домашней экипировке.

    Источник: Twitter

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    02.05.2017 23:01
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1296

      САНЁК17 3 мая 2017, 07:10

      Плохому танцору яйцо мешает

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +459

      77SAM 3 мая 2017, 05:49

      дело не в форме , а в ФОРМЕ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 3 мая 2017, 00:23

      так эти еще хуже оказались ахахахаа

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 3 мая 2017, 00:02

      в той форме они хоть до финала доходили!!! а в этой, даже ни одного удара по воротам. )))

      1
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      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 3 мая 2017, 00:01

      Суеверие как видим совсем не помогло...

      -1
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      Рейтинг: +156

      Adekvat07 3 мая 2017, 00:01

      не в этом дело было, без трусиков надо было выходить))

      0
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      Рейтинг: +150

      Бмв525 2 мая 2017, 23:59

      И не в этом дело было оказывается

      0
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 2 мая 2017, 23:54

      Дело было не в бабине

      0
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      Рейтинг: +484

      Андреич 2 мая 2017, 23:41

      А вы, друзья, как не садитесь...

      0
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      Рейтинг: +8

      L.A. 2 мая 2017, 23:37

      Это форма вам тоже что не помогает

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