«Атлетико» отказался играть против «Реала» в красно-белых футболках после двух поражений в финалах ЛЧ в домашней форме

«Атлетико» вышел на первый матч полуфинальной стадии Лиги чемпионов против «Реала» в гостевой форме.

«Атлетико» отказался играть против «Реала» в красно-белом, несмотря на то, что в этих матчах они всегда играли в домашней форме – в том числе в двух финалах Лиги чемпионов», – написал в Твиттер журналист Сид Лоу.

В решающем матче Лиги чемпионов сезона-2013/14 «сливочные» одержали победу над команду Диего Симеоне со счетом 4:1. Два года спустя при тех же обстоятельствах «Реал» обыграл «Атлетико» по пенальти. В обоих случаях «матрасники» играли в домашней экипировке.