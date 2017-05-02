Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Моуринью ограничил игроков «Манчестер Юнайтед» в пользовании соцсетями

    Как сообщает Bleacher Report, главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью ввел ограничение для своих игроков на пользование социальными сетями. Отныне футболисты не имеют право посещать свои страницы в соцсетях во время тренировок, а также в клубном автобусе и за 48 часов до матчей.

    После 35-ти туров «красные дьяволы» располагаются на пятой строчке в турнирной таблице АПЛ, отставая от зоны Лиги чемпионов на одно очко. Также манкунианцы сыграют в полуфинале Лиги Европы, где их соперником является «Сельта».

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.05.2017 17:50
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1339

      DUMOH 2 мая 2017, 18:13

      Лично за ними в соц.сетях следить будет?)))))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8

      L.A. > DUMOH 2 мая 2017, 18:32

      Источник: Бомбардир.ру тебя ничего не смущает

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1339

      DUMOH > L.A. 2 мая 2017, 18:57

      Друг,слово сарказм тебе что нибудь говорит?)))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11