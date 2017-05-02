Моуринью ограничил игроков «Манчестер Юнайтед» в пользовании соцсетями

Как сообщает Bleacher Report, главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью ввел ограничение для своих игроков на пользование социальными сетями. Отныне футболисты не имеют право посещать свои страницы в соцсетях во время тренировок, а также в клубном автобусе и за 48 часов до матчей.

После 35-ти туров «красные дьяволы» располагаются на пятой строчке в турнирной таблице АПЛ, отставая от зоны Лиги чемпионов на одно очко. Также манкунианцы сыграют в полуфинале Лиги Европы, где их соперником является «Сельта».