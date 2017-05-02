Зидан не думает о своем будущем в «Реале»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан признался, что не думает о своем будущем, а сосредоточен на ближайших матчах мадридцев на финише сезона. По словам француза, этот вопрос на данный момент его мало волнует.

«Мое будущее в «Реале»? Сейчас я сосредоточен только на предстоящем матче с «Атлетико» и ближайшей игре Примеры. Я не знаю, что будет происходить дальше. Но этот вопрос меня и не интересует», – сказал Зидан.

Ранее сообщалось, что руководство «Реала» не планирует расставаться с французом вне зависимости от результатов команды в текущем в сезоне. Во вторник, 2 мая, «Реалу» предстоит встретиться с «Атлетико» в полуфинале Лиги чемпионов. Начало встречи – в 21:45 по московскому времени. Ответная игра пройдет 10 мая.