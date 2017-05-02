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    Клопп: «Я доволен игрой против «Уотфорда»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о матче 35-го тура чемпионата Англии против «Уотфорда» (1:0).

    «Как вы можете догадаться, это хорошее чувство. Матч был сложным, и как только бы нащупали свою игру, пришлось менять такого важного игрока как Фил (Коутиньо покинул поле на 13-й минуте встречи – прим. «Бомбардира») и выпускать Лаллану, который давно не играл. Мы играли в осторожный футбол, пытаясь создавать моменты. Конечно же, гол был выдающимся.

    Мы знали, что ради победы надо постараться. Никто не одерживает легких побед на этом стадионе. Нам требовалось немного удачи, и в итоге мы на нее наработали. У соперника было мало опасных моментов, но обороняться было все же непросто. Мы должны были быть осторожными, и, думаю, парни с этим справились. Я доволен игрой», – сказал немец.

    Характер травмы Коутиньо и сроки восстановления бразильца остаются неизвестными. Адам Лаллана сыграл за клуб впервые после матча 19-го тура против «Манчестер Сити» в марте (1:1).

    «Ливерпуль» набрал 69 очков и остался на третьей строчке, оторвавшись от команды Хосепа Гвардиолы на три балла.

    Источник: BBC

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    02.05.2017 01:21
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 2 мая 2017, 07:33

      Ливерпуль молодцы

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