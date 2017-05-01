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  • Кавазашвили назвал Медведева претендентом на звание второго голкипера сборной России

Кавазашвили назвал Медведева претендентом на звание второго голкипера сборной России

1 мая 2017, 14:16
6

Экс-голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили подчеркнул, что вратарь «Ростова» Никита Медведев претендует на место второго стража ворот сборной России.

Напомним, в матче 26-го тура РФПЛ с «Амкаром» (1:0) 22-летний игрок превзошел рекорд бывшего вратаря «Локомотива» Руслана Нигматуллина, который удерживал свои ворота на замке в течение 939 минут. Сухая серия голкипера желто-синих насчитывает уже 959 минут.

«Можно только поздравить Никиту Медведева с выдающимся достижением! Молодой парень только дебютировал в чемпионате России, а уже установил рекорд. Молодец! – сказал Кавазашвили. – Отрадно, что после развала СССР у нас стала появляться плеяда молодых вратарей. Если 5 – 10 лет назад мы называли только Акинфеева, то теперь сплошь и рядом много российских талантливых голкиперов. Это очень важно.

Медведев претендует на звание второго вратаря сборной России. Думаю, Черчесов пригласит его. Я слежу за Никитой, он очень грамотно играет в воротах.

Как быть «Ростову», когда оправится от травмы Джанаев? Для тренера всегда тяжело, когда есть два равноценных голкипера. Сослану не повезло, он получил травму. Но благодаря этому взошла молодая звезда Медведева», – сказал Кавазашвили.

В текущем розыгрыше РФПЛ Медведев принял участие в 13-ти поединках, в которых пропустил лишь три гола.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Ростов Россия Медведев Никита Кавазашвили Анзор
Комментарии (6)
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Serjoga
1493639678
Не второго, а ПЕРВОГО вратаря сборной! Акинфеев утратил свои позиции!
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xapaycm
1493642168
Нужно пробиваться в еврокубки, не забивать болт на кубок России, игры чемпионата и тогда двум хорошим вратарям всегда будет где себя проявить и отдохнуть.
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семёнычев
1493645740
Не в обиду Медведеву, сухая серия во многом зависит от игры защиты.... Если будут происходить такие ляпы, как вчера устроил Васин, то тут не только Акинфеев и Медведев и Лунёв и Мелихов пропустят, но даже и Третьяк)))
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a-rakhmatov
1493652091
Вполне заслуживает....на него уже обратили внимание европейские специалисты)))
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aurora5858
1493654005
Результат супер. Смотришь на него какой-то не не координированный культяпый. Но мяч не пропускает. МОЛОДЕЦ
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Eds
1493660092
И всё таки, лучший Лунёв... Он лучше Акинфеева и Лодыгина... С Медведевым сравнивать? Это надо сначала Медведева в Зенит поставить, чтобы тот смог удержать ворота сухими с той обороной...
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