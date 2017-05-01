Кавазашвили назвал Медведева претендентом на звание второго голкипера сборной России

Экс-голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили подчеркнул, что вратарь «Ростова» Никита Медведев претендует на место второго стража ворот сборной России.

Напомним, в матче 26-го тура РФПЛ с «Амкаром» (1:0) 22-летний игрок превзошел рекорд бывшего вратаря «Локомотива» Руслана Нигматуллина, который удерживал свои ворота на замке в течение 939 минут. Сухая серия голкипера желто-синих насчитывает уже 959 минут.

«Можно только поздравить Никиту Медведева с выдающимся достижением! Молодой парень только дебютировал в чемпионате России, а уже установил рекорд. Молодец! – сказал Кавазашвили. – Отрадно, что после развала СССР у нас стала появляться плеяда молодых вратарей. Если 5 – 10 лет назад мы называли только Акинфеева, то теперь сплошь и рядом много российских талантливых голкиперов. Это очень важно.

Медведев претендует на звание второго вратаря сборной России. Думаю, Черчесов пригласит его. Я слежу за Никитой, он очень грамотно играет в воротах.

Как быть «Ростову», когда оправится от травмы Джанаев? Для тренера всегда тяжело, когда есть два равноценных голкипера. Сослану не повезло, он получил травму. Но благодаря этому взошла молодая звезда Медведева», – сказал Кавазашвили.

В текущем розыгрыше РФПЛ Медведев принял участие в 13-ти поединках, в которых пропустил лишь три гола.