Месси, Неймар и Суарес – в атаке «Барселоны» на матч с «Эспаньолом»

Стали известны стартовые составы «Барселоны» и «Эспаньола» на матч 35-го тура Примеры.

«Барселона»: Тер Штеген, Роберто, Пике, Умтити, Альба, Ракитич, Бускетс, Гомеш, Месси, Суарес, Неймар.

«Эспаньол»: Лопес, Кариколь, Рейес, Х. Лопес, Санчес, Д. Лопес, Хурадо, Фуэго, Пьятти, Кайседо, Морено.

Напомним, встреча пройдет сегодня на стадионе «Камп Ноу». Начало – в 21:45 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию игры.

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