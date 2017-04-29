РФПЛ. Гол Павлюченко не спас «Урал» от разгромного поражения в матче с «Тереком»

В матче 26-го тура РФПЛ «Терек» на «Ахмат Арене» одержал волевую победу над «Уралом» – 5:2. Дублем в составе хозяев отметился Аблае Мбенгуе.

После данного успеха грозненский клуб набрал 39 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице чемпионата России. «Урал» расположился на 11-й строчке, имея в активе 29 баллов.

Чемпионат России. РФПЛ. 26-й тур

Терек (Грозный) – Урал (Екатеринбург) – 5:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Павлюченко, 21; 1:1 – Мбенгуе, 33; 2:1 – Мбенгуе, 63; 3:1 – Садаев, 67; 4:1 – Лебеденко, 83; 4:2 – Манучарян, 87; 5:2 – Мохаммади, 90+2.

Терек: Городов, Уциев, Семенов, Анхель, Гьембер (Оздоев, 75), Мохаммади, Иванов, Пирис, Митришев (Торже, 46), Лебеденко, Мбенгуе (Садаев, 66).

Урал: Тимофеев, Меркулов, Динга, Панков, Ломакин (Юсупов, 69), Серченков, Коробов, Щербаков, Кулаков (Новиков, 46), Глушков, Павлюченко (Манучарян, 46).

Предупреждения: нет – Панков, 37; Щербаков, 56.

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