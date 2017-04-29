У Анчелотти нет конфликта с Рибери

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти уверен, что у него складываются нормальные рабочие отношения с полузащитником команды Франком Рибери. Он опроверг информацию о конфликте между ними.

«Я считаю Рибери достойным человеком. Он честный, всегда говорит то, что думает. Франк не двуличен.

Что касается меня и моей работы, то я сам должен принимать решения. Когда мне не нравится игра футболиста, я должен реагировать и делать замены. Рибери понимает, что замены – часть футбола.

В моем случае профессиональные отношения не имеет никакого влияния на личные. Мы с Рибери хорошо понимаем друг друга», – приводит слова Анчелотти Sport1.de.

Напомним, что разговоры о конфликте появились после ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (2:4), когда Рибери был заменен на 71-й минуте.