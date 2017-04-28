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Бабаев: «Верю, что ЦСКА выйдет в весеннюю часть еврокубков»

28 апреля 2017, 17:52
12

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что трансферная активность клуба будет зависеть от итогового места в чемпионате России. Бабаев подчеркнул, что армейцы намерены попасть по итогам сезона в Лигу чемпионов и сыграть в плей-офф.

– Стоит ли ожидать от клуба трансферной активности в летнее межсезонье?

– Зависит от ряда факторов. Какое место займет ЦСКА по итогам текущего чемпионата, кто покинет команду и так далее. Сейчас это уравнение со многими неизвестными.

– Насколько важно для клуба пробиться в очередной розыгрыш Лиги чемпионов?

– Очень бы хотелось решить эту задачу. Впереди непростая борьба, но нам не привыкать к сложным испытаниям. В будущем, понятное дело, надеемся и на успешное выступление на международной арене. Верю, что на этот раз мы как минимум выйдем в весеннюю часть еврокубков.

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Источник: ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов ЦСКА Бабаев Роман
Комментарии (12)
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Эд1970
1493391514
Я тоже верю что ЦСКА попадут в зону ЛЧ
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APchelov
1493392876
Ещё никуда не попали, а уже верит.
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Dominator777
1493393654
Очень, очень надеемся.
Ответить
cska-62
1493394191
"В будущем, понятное дело, надеемся и на успешное выступление на международной арене. Верю, что на этот раз мы как минимум выйдем в весеннюю часть еврокубков". А я в этом и не сомневаюсь. При любой трансфертной политике, если останется Гончаренко, при котором всегда будет сбалансированная командная игра. И пора бы уже ветеранам вспомнить вкус побед в Европе, как это было до Слуцкого. Пусть он и угробил их лучшие годы. Слушать меня надо было раньше!
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Brennet
1493395668
We are the champions!
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pegas1276
1493397291
играть оставшиеся матчи на побуду, и тогда ЛЧ наша ...
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Snerg
1493398562
ну если по честному) пусть цска играет в лч) чем зенит! чего цска и желаю)
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BANNIKOV1970
1493398928
лига европы
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releboy
1493436312
Верю. Не верю. Что за детство? С уровнем игры среднестатистической команды любого восточноевропейского чемпионата дальше 2 отборочного раунда у ЦСКА шансов нет.
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dddolphin
1493739598
Давно пора!
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