Бабаев: «Верю, что ЦСКА выйдет в весеннюю часть еврокубков»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что трансферная активность клуба будет зависеть от итогового места в чемпионате России. Бабаев подчеркнул, что армейцы намерены попасть по итогам сезона в Лигу чемпионов и сыграть в плей-офф.

– Стоит ли ожидать от клуба трансферной активности в летнее межсезонье?

– Зависит от ряда факторов. Какое место займет ЦСКА по итогам текущего чемпионата, кто покинет команду и так далее. Сейчас это уравнение со многими неизвестными.

– Насколько важно для клуба пробиться в очередной розыгрыш Лиги чемпионов?

– Очень бы хотелось решить эту задачу. Впереди непростая борьба, но нам не привыкать к сложным испытаниям. В будущем, понятное дело, надеемся и на успешное выступление на международной арене. Верю, что на этот раз мы как минимум выйдем в весеннюю часть еврокубков.

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