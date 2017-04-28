Рамос: «Хочу уйти на пенсию игроком «Реала»

Защитник «Реала» Серхио Рамос заявил, что намерен завершить карьеру в мадридском клубе. По словам 31-летнего испанца, он планирует провести в футболке сливочных еще несколько сезонов.

«Надеюсь, проведу еще несколько сезонов. Я хотел бы уйти на пенсию игроком «Реала». Увидим, что получится», – сказал Рамос.

Напомним, действующий контракт Рамоса с мадридским клубом рассчитан до лета 2020 года. В нынешнем сезоне защитник провел за сливочных в Примере 23 матча, в которых забил семь голов.