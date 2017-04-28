Смородская: «Прогресса в игре «Локомотива» за последние восемь месяцев я не заметила»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о последних выступлениях московского клуба под руководством главного тренера Юрия Семина. По словам функционера, прогресса в игре команды нет.

«Стоит ли Семина отправлять в отставку? Не ко мне вопрос. Не считаю, что в чемпионате «Локомотив» выступает удачно. А как поступать с главным тренером – не моя прерогатива. Считаю, что результаты команды – не главный критерий оценки работы тренера. Это веский показатель, но не главный. Смотреть нужно на комплекс показателей команды, на прогресс игроков, на развитие игры. Прогресса в игре «Локомотива» за последние восемь месяцев я не заметила», – сказала Смородская.

На данный момент «Локомотив» занимает в турнирной таблице чемпионата России седьмое место, набрав после 25-ти туров 35 очков.