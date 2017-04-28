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  • Смородская: «Прогресса в игре «Локомотива» за последние восемь месяцев я не заметила»

Смородская: «Прогресса в игре «Локомотива» за последние восемь месяцев я не заметила»

28 апреля 2017, 15:03
15

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о последних выступлениях московского клуба под руководством главного тренера Юрия Семина. По словам функционера, прогресса в игре команды нет.

«Стоит ли Семина отправлять в отставку? Не ко мне вопрос. Не считаю, что в чемпионате «Локомотив» выступает удачно. А как поступать с главным тренером – не моя прерогатива. Считаю, что результаты команды – не главный критерий оценки работы тренера. Это веский показатель, но не главный. Смотреть нужно на комплекс показателей команды, на прогресс игроков, на развитие игры. Прогресса в игре «Локомотива» за последние восемь месяцев я не заметила», – сказала Смородская.

На данный момент «Локомотив» занимает в турнирной таблице чемпионата России седьмое место, набрав после 25-ти туров 35 очков.

Источник: ФАН
Россия. Премьер-лига Локомотив Семин Юрий Смородская Ольга
Комментарии (15)
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fox_115
1493381392
ну конечно при Вас чуть в фнл не оказались. если бы вы и дальше руководили то Динамо сменило бы Локо вРПФЛ
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Cosh18
1493381538
очень важное мнение)
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bset
1493383320
После подвала таблицы претендовать на участие в ЛЕ. Причем по двум фронтам - через чемпионат и через кубок. Действительно, никакого прогресса.
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Garrincha58
1493386974
кухарка должна заниматься стрепней на кухне
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chegaev88
1493389068
Червиченко в юбке
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Chernyi Lis
1493389252
а я заметил..
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Serjoga
1493392090
Футбольный спец высказался! В эксперты метит!
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RedGreenHooligan
1493399723
не заметила он... хы, а от кого такой состав то достался Семину? А, тетя Оля? он полгода с этими бревнами мучился, пока не пришли Ари и Квирквелия... после зимнего перерыва прогресс есть и очень большой! да даже еще до перерыва было видно, что он пытается перестроить игру, но многое не получалось у игроков, а вот после перерыва игра стала намного стабильнее! в отличии от того, что было при вашем руководстве...
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XaXatyn
1493400623
Ей вообще рот открывать не надо ! Пусть за собой посмотрит сколько она денег на трансферы выкинула и кто из этих игроков заиграли !
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loko-the_best
1493432656
пошла на хуй, шалава ебаная
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