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  • Агент: «За 80 миллионов «Монако» продаст лишь одну ногу Мбаппе»

Агент: «За 80 миллионов «Монако» продаст лишь одну ногу Мбаппе»

28 апреля 2017, 14:37
9

Футбольный агент Федерико Пасторелло прокомментировал информацию о том, что в летнее трансферное окно многие клубы готовы предложить за нападающего «Монако» Килиана Мбаппе до 80 миллионов евро. По мнению Пасторелло, монегаски потребуют за талантливого форварда куда большие деньги.

«80 миллионов? За эти деньги «Монако» продаст только одну ногу Мбаппе.

Килиан напоминает мне Анри, у которого имеется голевое чутье Трезеге. Мбаппе – большой талант, но прежде всего он очень умный игрок», – заявил Пасторелло.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Мбаппе забил 13 голов и сделал пять передач в 23 матчах.

Источник: Бомбардир.ру
Франция. Лига 1 Монако Мбаппе Килиан
Комментарии (9)
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simoron81
1493379899
200млн. минимум надо ппросить
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kykyi
1493380158
А если найдется какой нибудь покупатель на ногу Мбаппе, какой нибудь богатый людоед из Африки или попуасии? Придет и выложит 80 лямов со словами "заверните мне ногу Мбаппе", что будет делать агент, продаст или будет хлопать глазами?
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Саншайн Аризона
1493381111
На одной ноге далеко не уедешь
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pzdc.
1493381304
Всего 13 голов и 80 лям за одну ногу)) Смолов больше 15 забил сколько стоит его нога ?)
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Александр52
1493381400
Эти ребята бывают одноразовые, на один сезон, ну типа этого Марио, который с красивой фамилией Балателли. Один раз и всё. И деньги улетели на пшик. Мы их каждый год видим, ну и что? А вот ребят стабильных на десяток лет, их всего то два, и мы их знаем. Сейчас ищут лохов, продать и побыстрее. Не купитесь.
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hevbn 28
1493384799
Как это не будет парадоксально звучать .но я согласен с агентом Мбаппе ,сейчас его продавать не разумно,а через пару лет при нынешней ценовой конъюнктуре , если парень будет прогрессировать также не по дням ,а по часам, то его можно будет продать за 160 млн.,это вполне реально.Я за последние 10-15 лет не помню такого игрока ,чтобы он в щенячьем возрасте показывал такой уровень игры,мне он больше напоминает молодого Роналду,чем Анри,но пока еще не по физике,хотя он еще может раскачаться , как Криштиану.
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Protosser
1493387065
Пестец, отморозки.. По частям готовы человека продавать. Даже работорговцы так не жестили..)
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Казак88
1493387821
Начал он карьеру за здравие!
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Васьок86
1493389930
продадут по хорошей цене как только поступит конкретное предложение (куй железо пока горячо)
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