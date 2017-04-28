Агент: «За 80 миллионов «Монако» продаст лишь одну ногу Мбаппе»

Футбольный агент Федерико Пасторелло прокомментировал информацию о том, что в летнее трансферное окно многие клубы готовы предложить за нападающего «Монако» Килиана Мбаппе до 80 миллионов евро. По мнению Пасторелло, монегаски потребуют за талантливого форварда куда большие деньги.

«80 миллионов? За эти деньги «Монако» продаст только одну ногу Мбаппе.

Килиан напоминает мне Анри, у которого имеется голевое чутье Трезеге. Мбаппе – большой талант, но прежде всего он очень умный игрок», – заявил Пасторелло.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Мбаппе забил 13 голов и сделал пять передач в 23 матчах.