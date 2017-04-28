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  • Во время ЧМ-2018 туристы смогут посетить экскурсии по подмосковным городам

Во время ЧМ-2018 туристы смогут посетить экскурсии по подмосковным городам

28 апреля 2017, 10:34
2

Во время проведения чемпионата мира-2018 власти Подмосковья готовы предложить гостям турнира однодневные туристические экскурсии по городам региона, сообщает welcome2018. Для этого были выбраны Сергиев Посад, Коломна, Клин, Дмитров, Истра.

«У нас запущен проект топ-10, отобраны основные направления, включая Сергиев Посад, Коломну, Клин, Дмитров, Истру, маршруты в которых будут обустроены в 2017 году. Мы делаем инфраструктуру маршрута от остановки общественного транспорта до объекта показа, мы делаем пешеходные туристические маршруты – тротуары 3-4 метра шириной, велодорожки. Затем мы эти пешеходные зоны будем насыщать аттракциями совместно с нашими муниципалитетами, музеями. Мы планируем провести в Сергиевом Посаде фестиваль матрешки, в Клину – джазовый фестиваль, в Коломне – что-то со сладостями, тогда к нам приедут», – сказала заместитель министра культуры области Надежда Жилкина.

Чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге. В Москве игры пройдут на «Открытие Арена» и «Лужниках». Кроме того, в Московской области будут обустроены 14 тренировочных площадок ЧМ-2018.

Источник: Бомбардир.ру
Отборочные матчи к ЧМ. Европа
Комментарии (2)
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maior-60
1493365995
Все правильно, должна же быть культурная программа.
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alex kidn
1493384987
Матрешки и шапки ушанки пойдут на ура!
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