Орлов: «Павлюченко мог бы получить 15 суток»

Телекомментатор Геннадий Орлов затронул тему судейства в домашнем матче «Зенита» с «Уралом» (2:0) в 24-м туре РФПЛ. Напомним, арбитр встречи Алексей Еськов по ходу встречи удалил трех игроков в составе гостей.

«Три удаления — это плохо. Когда три удаления, это означает, что судья что-то не то делал. Но что касается ключевого момента, когда Смольников попал под ногу Бикфалви… Там Бикфалви прыгает в мяч, но прыгает, отрывая две ноги. Да, он сыграл в мяч, но на следующий день после игры мне привезли правила, где написано, что это называется безрассудное действие. Футболисту надо включать рассудок, когда он прыгает, потому что можно нанести травму. Есть правила, это свод законов, и их все должны придерживаться. В правилах даже есть такой тонкий момент, как намерение ударить по ноге. Когда судья рядом, это видно сразу.

Что касается Павлюченко, то разве можно было бросаться с кулаками на судью? Ударил бы и можно получить 15 суток. Нельзя себя так вести. В конце матча, я согласен, Дзюба тоже был достоин удаления. Он ударил соперника рукой. За такое нужно сразу удалять, так должно быть.

«Урал» играл лучше «Зенита». Конечно, игрокам «Зенита» должно быть стыдно за свою игру. Стыдно должно быть и тренерам», – заявил Орлов.

Напомним, за удаление в матче Павлюченко получил один матч дисквалификации и два условно.