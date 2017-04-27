Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Орлов: «Павлюченко мог бы получить 15 суток»

27 апреля 2017, 17:49
26

Телекомментатор Геннадий Орлов затронул тему судейства в домашнем матче «Зенита» с «Уралом» (2:0) в 24-м туре РФПЛ. Напомним, арбитр встречи Алексей Еськов по ходу встречи удалил трех игроков в составе гостей.

«Три удаления — это плохо. Когда три удаления, это означает, что судья что-то не то делал. Но что касается ключевого момента, когда Смольников попал под ногу Бикфалви… Там Бикфалви прыгает в мяч, но прыгает, отрывая две ноги. Да, он сыграл в мяч, но на следующий день после игры мне привезли правила, где написано, что это называется безрассудное действие. Футболисту надо включать рассудок, когда он прыгает, потому что можно нанести травму. Есть правила, это свод законов, и их все должны придерживаться. В правилах даже есть такой тонкий момент, как намерение ударить по ноге. Когда судья рядом, это видно сразу.

Что касается Павлюченко, то разве можно было бросаться с кулаками на судью? Ударил бы и можно получить 15 суток. Нельзя себя так вести. В конце матча, я согласен, Дзюба тоже был достоин удаления. Он ударил соперника рукой. За такое нужно сразу удалять, так должно быть.

«Урал» играл лучше «Зенита». Конечно, игрокам «Зенита» должно быть стыдно за свою игру. Стыдно должно быть и тренерам», – заявил Орлов.

Напомним, за удаление в матче Павлюченко получил один матч дисквалификации и два условно.

Источник: Чемпионат.ком
Павлюченко Роман
Комментарии (26)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
MURAD F. A.
1493307696
Геннадию Орлову пора на смехопанораму там у него лучше получилось бы
Ответить
Taps
1493307702
Когда удалят Орлова навсегда ?
Ответить
diktatop
1493308407
бла бла бла зенит как всегда у него умнички
Ответить
Sanirin79
1493308975
Жаль за пиздешь нет статьи... ты бы с нар не вставал, пернатый
Ответить
007abdul007
1493309101
он либо стебётся, либо уже совсем поехал
Ответить
proekt
1493311178
от одной крайности в другую... Диагноз врача: неизлечимо болен!
Ответить
Krics
1493311205
В нормальном государстве Гену не то, что коментировать, дворником на бомж - арену не взяли б.
Ответить
Артист61
1493314805
Бл@ть идите лучше опросите простых болельщиков зенита,и то больше мысли будет. Противно же читать. Отправте его на пенсию.Зачем нам читать сильно предвзятые мнения.
Ответить
Диктор
1493315131
Единственное что правда в статье-это что Дзюбу надо было удалять.Не хочется ради возраста говорить гадости ,но скажу сколько уже можно искать себе оправданий?
Ответить
мы_не_рабы
1493316346
Ну да, сегодня Шишкина на носилках унесли, а игроку Амкара - только жёлтую. Глушакову, за намерение - красную, Нобоа бегал дальше, как ни в чём не бывало. Судьи по разному трактуют нарушения, иногда даже в одном матче, из-за этого и происходит такой выплеск эмоций. А Орлову пора успокоиться, всё уже заигранно, назад не вернёшь. А "душок" неприятный останется навсегда, всё таки матч открытия новой арены.
Ответить
Главные новости
«Шанхай Шэньхуа» выиграл второй матч подряд после отставки Слуцкого
16:58
3
Джорджина будет получать почти 10 миллионов рублей в месяц в случае развода с Роналду
16:41
3
«Локомотиву» не продали футболиста сборной Армении
16:29
2
РПЛ. «Родина» упустила победу над «Акроном» – 3:3
15:53
17
Новая информация о поиске «Спартаком» вингера
15:30
12
Глава РЖД принял решение по трансферу Карпукаса в «Зенит»
14:39
19
Тикнизян отказал топ-клубу РПЛ ради «Олимпиакоса»
14:32
8
«Локомотив» продаст Батракова «Галатасараю», но при одном условии
14:20
9
Глава РЖД определился с будущим Галактионова в «Локомотиве»
14:12
4
«Динамо» предложило 6 миллионов за чилийского вингера
13:57
3
Все новости
Все новости
Игрок «Родины» попросился в сборную России после хет-трика
17:20
В «Крыльях Советов» раскрыли неожиданное прозвище Рассказова
16:50
1
Луис Энрике прокомментировал переход в «ПСЖ» автора золотого гола ЧМ-2026
16:16
ВидеоОбзор матча «Родина» – «Акрон» голы и лучшие моменты (Видео)
15:53
Оздоев: «Чемпионат Греции сильнее РПЛ»
15:44
3
ФотоКарпин посетил матч аутсайдеров РПЛ
15:15
7
Стали известны стартовые составы на матч ЦСКА – «Факел»: 15 августа 2026
15:05
1
Гусев ответил, есть ли у Тюкавина мотивация выступать за «Динамо»
14:54
Глава РЖД принял решение по трансферу Карпукаса в «Зенит»
14:39
19
Тикнизян отказал топ-клубу РПЛ ради «Олимпиакоса»
14:32
8
«Локомотив» продаст Батракова «Галатасараю», но при одном условии
14:20
9
Глава РЖД определился с будущим Галактионова в «Локомотиве»
14:12
4
«Динамо» предложило 6 миллионов за чилийского вингера
13:57
3
Команде академии «Спартака» запретили участвовать в кубке Глушакова
13:45
9
Орлов уличил игроков «Зенита» в непрофессионализме
13:34
2
Глава РЖД прибыл на базу «Локомотива» для обсуждения трансферов Батракова и Карпукаса
13:19
6
Кириченко назвал российских футболистов, способных заиграть в Европе
13:08
4
Реакция Канчельскиса на назначение Слуцкого в сборную России по медиафутболу
12:56
1
Даку высказался о дебюте за «Спартак»
12:40
10
«Црвена Звезда» продаст Тикнизяна в 4 раза дороже, чем купила его у «Локомотива» год назад
12:31
10
ФотоАвтор золотого гола ЧМ-2026 стал одноклубником Сафонова в «ПСЖ»
12:16
3
«Зенит» объявил об уходе игрока в «Крылья Советов»
12:08
12
Гусев раскрыл клуб, который предлагал ему контракт после ухода из «Динамо»
11:59
2
Мостовой – о потенциальном новичке «Краснодара»: «Фамилия обязывает в «Спартак»!»
11:53
16
Вера прояснил свое будущее в «Локомотиве»
11:40
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+