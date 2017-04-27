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  • Португальский агент рекомендовал «Зениту» пригласить Слуцкого

Португальский агент рекомендовал «Зениту» пригласить Слуцкого

27 апреля 2017, 17:33
16

Португальский агент Паулу Барбоза порекомендовал «Зениту» обратить внимание на бывшего главного тренера сборной России и ЦСКА Леонида Слуцкого. По мнению агента, отечественный специалист такого уровня должен иметь спрос у себя на родине.

«А почему в «Зените» не смотрят на хорошего российского тренера, который сейчас к тому же без работы?

Я, конечно, не имею права вмешиваться в дела «Зенита» и любого другого клуба, но мне кажется, когда есть хороший компетентный российский тренер, то логично задать вопрос – почему он не работает на своем рынке? Это для меня загадка! Слуцкий показал хороший уровень, у него большой стаж», – заявил Барбоза.

Ранее сообщалось, что Слуцкий намерен возобновить тренерскую карьеру в Англии.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Слуцкий Леонид
Комментарии (16)
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FanatSerj
1493306599
Да просто Слуцкий уже задалбался эти полена тренировать, уйдешь от одних придешь к другим, в ЦСКА та они хоть не так зажратые как в Зените. Так что вполне понятно его желание.
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цска,Газзаев,Слуцкий,Гонч
1493307251
Пускай лучше Слуцкий в Европе попробует тренировать.
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Taps
1493307794
Пригласи его к себе в Португалию ...
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APchelov
1493308276
Уровень Слуцкого, пардон, московский Локомотив. Но никак не Питер. На крайняк - Тосно
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чепушило
1493309464
При гинере любого ставь и будешь топ уровень
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санек26
1493309493
Мне кажется что подпишут Слуцкого команда против Луческу и своей игрой это показывает рано или поздно его уберут а Слуцкий хороший вариант (захочет ли он, это другой вопрос)
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Fju-2
1493312370
У нас и так поле вибрирует. А что будет, если оно войдёт в резонанс со скамейкой Cлуцкого?
Ответить
Nevsky_RU
1493315279
Потому что Лёня войдёт с резонанс с Вибратор-Ареной и Питер затопит Балтийское море.
Ответить
ZENIT-59
1493320432
Не будут руководители Зенита приглашать тренера из стана потенциального конкурента, да и сам Слуцкий не захочет работать в Питере.Он уже мечтает о туманном альбионе, может быть помошником в Челси у Абрамовича
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paracetamol
1493323426
Барбозу - в кучу навозу!
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