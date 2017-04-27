Португальский агент рекомендовал «Зениту» пригласить Слуцкого

Португальский агент Паулу Барбоза порекомендовал «Зениту» обратить внимание на бывшего главного тренера сборной России и ЦСКА Леонида Слуцкого. По мнению агента, отечественный специалист такого уровня должен иметь спрос у себя на родине.

«А почему в «Зените» не смотрят на хорошего российского тренера, который сейчас к тому же без работы?

Я, конечно, не имею права вмешиваться в дела «Зенита» и любого другого клуба, но мне кажется, когда есть хороший компетентный российский тренер, то логично задать вопрос – почему он не работает на своем рынке? Это для меня загадка! Слуцкий показал хороший уровень, у него большой стаж», – заявил Барбоза.

Ранее сообщалось, что Слуцкий намерен возобновить тренерскую карьеру в Англии.