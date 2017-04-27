«Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» сразятся в дерби на «Этихад Стэдиум»

В четверг вечером в рамках перенесенного матча 26-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» на «Этихад Стэдиум» примет «Манчестер Юнайтед». Очная встреча команд в первом круге закончилась гостевой победой команды Хосепа Гвардиолы.

Стоит отметить, что победитель сегодняшнего поединка расположится на четвертом месте, которое дает право на участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 22:00, не пропустите!

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