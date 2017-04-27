В РФПЛ хотят ввести видеоповторы

Глава РФС Виталий Мутко выразил желание, чтобы на матчах чемпионата России использовалась система видеоповторов.

Напомним, ранее президент ФИФА Джанни Инфантино сообщил, что на ЧМ-2018 будут использованы видеоассистенты судей.

«Мы подробно обсуждали эту тему с ФИФА, и я обратился к ним с официальной просьбой. Мы хотели бы, чтобы эти эксперименты (с видеоповторами) – как минимум, на этих стадионах (чемпионата мира) – использовались бы и на матчах чемпионата России.

Футбол становится более динамичным, быстрым. Зрители смотрят его в комфортных условиях, особенно по телевизору, где повторы показывают десятки раз», – заявил Мутко.