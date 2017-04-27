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В РФПЛ хотят ввести видеоповторы

27 апреля 2017, 06:50
29

Глава РФС Виталий Мутко выразил желание, чтобы на матчах чемпионата России использовалась система видеоповторов.

Напомним, ранее президент ФИФА Джанни Инфантино сообщил, что на ЧМ-2018 будут использованы видеоассистенты судей.

«Мы подробно обсуждали эту тему с ФИФА, и я обратился к ним с официальной просьбой. Мы хотели бы, чтобы эти эксперименты (с видеоповторами) – как минимум, на этих стадионах (чемпионата мира) – использовались бы и на матчах чемпионата России.

Футбол становится более динамичным, быстрым. Зрители смотрят его в комфортных условиях, особенно по телевизору, где повторы показывают десятки раз», – заявил Мутко.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Мутко Виталий
Комментарии (29)
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Диктор
1493265465
Давно пора было это сделать-надо серьезно ударить по карману наших судей,особенно таких как Еськов и Вилков.
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yanedo
1493265706
первая здравая мысль от мудка прям удивил только слов мало где дела задолбало тупое проплаченное судейство и симуляции бездарных футболёров
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виктоша
1493266498
Повторы или что-то другое. Какие-то реформы по отношению к судейству давно назрели. Один левый свисток - и все встает с ног на голову.
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NEMETSRUS
1493267664
Скорее бы !!
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АЛЕКС 58
1493267705
Давно пора! Такого судейского беспредела ещё не было!
Ответить
цска,Газзаев,Слуцкий,Гонч
1493268280
Поскорее бы
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семёнычев
1493270161
Ёбаный попугай)) Если у тебя дома лежит кусок говна, зачем ждать,когда старший по советует убрать?)) Мутко- типичный ефрейтор.. Тупой и исполнительный...
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dima_red_white_57
1493272898
давно пора!!!
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BAIv
1493274686
ну так надо вводить а не думать,... тут просто их прижимают что ЧМ уже должно всё работать
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MorDOR_13
1493276709
Видеоповторы - лучше робосудьи, бомжи и там монтаж сделают
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