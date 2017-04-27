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Президент «Рубина» назвал игру своей команды позором

27 апреля 2017, 01:23
21

Президент «Рубина» Ильсур Метшин в перерыве матча 25-го тура РФПЛ против «Терека» (0:1) назвал игру своей команды позором.

Напомним, последний раз казанский клуб побеждал в рамках чемпионата России в марте 2017 года, когда в 18-м туре обыграл «Анжи» (1:0).

– Как вам игра, Ильсур Раисович?

– Позор! Просто позор.

– Казалось ведь, что осенью и зимой уже что-то нащупали...

– Позор.

На данный момент «Рубин» занимает в турнирной таблице чемпионата России 11-е место, имея в активе 29 очков

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Рубин
Комментарии (21)
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Mahone
1493260419
Да,катятся вниз!!!!! Уволили Бердыева!!!!!
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Max Urbanov
1493260798
На месте президента (недопрезидента) клуба нужно Бердыева на коленях умолять возглавить клуб! Уволили подло, теперь видно, что там все на Курбане держалось! И деньги влили в клуб и тренера нового и т.д., а результаты хуже и хуже.
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a-rakhmatov
1493263876
Пора тренера менять!
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ded-53
1493266744
Без Бердыева нет игры и нет команды
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RJM555
1493273554
Прошел слух, что Рубин ведет тайные переговоры с Рахимовым, который должен был занять место гл. тренера после Бикеича, у которого контракт с Тереком заканчивается этим летом.
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Muzaved
1493277849
Убрать бегунов миллионеров... Настю гнать..Позвать нашего русскоговорящего...
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Muzaved
1493277917
Неужели Гарсии можно до сих пор верить...В его тактику...Если нет результата... Позорники
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Daxa 09
1493279328
Я представляю как теперь они жалеют от там что Бердыева уволили причём уволили так словно он ничего и никогда для этого клуба не делал
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APchelov
1493283208
Странно, что президент Зенита до сих пор не произнёс ничего подобного.
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Chernyi Lis
1493452839
такое ощущение, что будто метшин не при делах и ответственности не несет
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