Президент «Рубина» назвал игру своей команды позором

Президент «Рубина» Ильсур Метшин в перерыве матча 25-го тура РФПЛ против «Терека» (0:1) назвал игру своей команды позором.

Напомним, последний раз казанский клуб побеждал в рамках чемпионата России в марте 2017 года, когда в 18-м туре обыграл «Анжи» (1:0).

– Как вам игра, Ильсур Раисович?

– Позор! Просто позор.

– Казалось ведь, что осенью и зимой уже что-то нащупали...

– Позор.

На данный момент «Рубин» занимает в турнирной таблице чемпионата России 11-е место, имея в активе 29 очков