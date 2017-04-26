Венгер уверен, что Санчес останется в «Арсенале»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер уверен, что нападающий команды Алексис Санчес продлит контракт с клубом. Ранее его имя связывалось с переходом в «Баварию».

«Я полагаю, что Санчес останется у нас и подпишет новый контракт. Знаю, он счастлив здесь. У него есть желание остаться. Я глубоко убежден в этом. Обе стороны хотят прийти к соглашению, и я верю, что это произойдет.

Не думаю, что его продадут в какой-либо другой клуб Премьер-лиги. Это наверняка. Вопрос в том, почему его вообще будут продавать другому клубу? Мы не собираемся не укреплять другие команды», – сказал Венгер.

В текущем сезоне Санчес провел 31 матч в Премьер-лиге, в которых забил 19 голов и отдал восемь результативных передач.