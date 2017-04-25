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Мутко заявил, что очень уважает сборную Аргентины и является большим поклонником Месси

25 апреля 2017, 18:52
1

Вице-премьер РФ и глава РФС Виталий Мутко заявил, что очень надеется увидеть сборную Аргентины на чемпионате мира-2018 в России. «Альбиселесте» после 14-ти туров отборочного раунда в КОМНЕБОЛ занимают лишь пятую строчку в турнирной таблице, находясь в зоне стыковых матчей. Тем не менее от второго места их отделяет всего два очка.

«Я очень уважаю сборную Аргентины, как и миллионы болельщиков, я – большой поклонник Месси. Он прошел сложный путь в футболе, сделал себя сам. Все мы видели, что он показал в последнем матче «Барселоны» и «Реала».

В спорте все должно решаться на футбольном поле, все бывает. Сегодня и Аргентина, и Нидерланды, и Уэльс испытывают проблемы в отборе. Есть страны, которые находятся в зоне непопадания или в критической зоне попадания на чемпионат мира.

Я думаю, наши болельщики хотели бы видеть сборную Аргентины и Месси здесь. Парадоксально, команда, которая играла в финале предыдущего чемпионата мира, может не отобраться. Конечно, мы все с большим нетерпением ждем и хотим видеть команду Аргентины в России, желаем им удачи», – сказал Мутко.

Мировое первенство 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля в 11-ти российских городах.

Источник: ТАСС
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ Аргентина Месси Лионель Мутко Виталий
Комментарии (1)
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Александр52
1493139661
Во как, любим Месси, а по ТВ чемпионат Испании не показываем. Тут на днях даже сын Жириновского (Лебедев) на эту тему возмущался. Подскажите Министру спорта телефон Тины, правда поздно, чемпионат Испании заканчивается.
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