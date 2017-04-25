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    Григорий Иванов: «Будем добиваться наказания для Еськова, но не пожизненного»

    Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал свои слова о том, что будет добиваться пожизненной дисквалификации судьи Алексея Еськова после матча 24-го тура РФПЛ против «Зенита» (0:2). Напомним, арбитр удалил трех игроков уральского клуба.

    «Мои слова о пожизненной дисквалификации? Это были эмоции. Будет разбираться КДК, РФС. Еськов – опытный арбитр. Будем добиваться наказания, но не пожизненного», – сказал Иванов.

    «Урал» на данный момент занимает 10-ю строчку в турнирной таблице РФПЛ.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.04.2017 01:04
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 25 апреля 2017, 13:30

      Еськова надо гнать вон!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4845

      neveldomha 25 апреля 2017, 12:45

      Матч проиграла команда, с ней и разбирайся.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 25 апреля 2017, 10:24

      Поставить в раму и по три подхода каждого игрока...))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1516

      Тазит 25 апреля 2017, 08:40

      Кастрировать!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +284

      alexandr1205 25 апреля 2017, 07:45

      Еськов себе на старость одним матчем заработал. Можно и на пенсию...

      1
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 25 апреля 2017, 07:17

      Еськов теперь карманный судья для спонсора Урала.

      -1
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      Рейтинг: +777

      belarus-gomel 25 апреля 2017, 06:46

      почему не пожизненного???

      еще нужно, чтобы вообще в спортивной сфере запретили работать!!!! ТУТ еще и прокуратура РФ должна поработать!!!! чтобы ближайшие годика ТРИ Еськов "судил" матчи между колониями!!!!!

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 25 апреля 2017, 06:44

      А зря -ему не место в футболе.

      1
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 25 апреля 2017, 06:19

      "Будем требовать, но не пожизненного, чтобы обслуживал наши "договорняки" - отметил президент Урала.

      0
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      Рейтинг: +762

      sprint5 25 апреля 2017, 04:13

      а судьи кто?

      -1
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