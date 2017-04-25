Григорий Иванов: «Будем добиваться наказания для Еськова, но не пожизненного»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал свои слова о том, что будет добиваться пожизненной дисквалификации судьи Алексея Еськова после матча 24-го тура РФПЛ против «Зенита» (0:2). Напомним, арбитр удалил трех игроков уральского клуба.

«Мои слова о пожизненной дисквалификации? Это были эмоции. Будет разбираться КДК, РФС. Еськов – опытный арбитр. Будем добиваться наказания, но не пожизненного», – сказал Иванов.

«Урал» на данный момент занимает 10-ю строчку в турнирной таблице РФПЛ.