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  • Григорий Иванов: «Будем добиваться наказания для Еськова, но не пожизненного»

Григорий Иванов: «Будем добиваться наказания для Еськова, но не пожизненного»

25 апреля 2017, 01:04
12

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал свои слова о том, что будет добиваться пожизненной дисквалификации судьи Алексея Еськова после матча 24-го тура РФПЛ против «Зенита» (0:2). Напомним, арбитр удалил трех игроков уральского клуба.

«Мои слова о пожизненной дисквалификации? Это были эмоции. Будет разбираться КДК, РФС. Еськов – опытный арбитр. Будем добиваться наказания, но не пожизненного», – сказал Иванов.

«Урал» на данный момент занимает 10-ю строчку в турнирной таблице РФПЛ.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Урал Зенит Еськов Алексей
Комментарии (12)
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арейская
1493072880
Я вообще-то не кровожадная, но в данном случае требую "вышку"...
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sprint5
1493082803
а судьи кто?
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Диктор
1493091884
А зря -ему не место в футболе.
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belarus-gomel
1493091988
почему не пожизненного??? еще нужно, чтобы вообще в спортивной сфере запретили работать!!!! ТУТ еще и прокуратура РФ должна поработать!!!! чтобы ближайшие годика ТРИ Еськов "судил" матчи между колониями!!!!!
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ДАША Д
1493093873
Еськов теперь карманный судья для спонсора Урала.
Ответить
alexandr1205
1493095522
Еськов себе на старость одним матчем заработал. Можно и на пенсию...
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Тазит
1493098840
Кастрировать!
Ответить
Alex3920486
1493105061
Поставить в раму и по три подхода каждого игрока...))
Ответить
neveldomha
1493113500
Матч проиграла команда, с ней и разбирайся.
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vgarakh
1493116226
Еськова надо гнать вон!
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