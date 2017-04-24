«Рома» объявила о назначении Мончи на пост спортивного директора

Экс-спортивный директор «Севильи» Рамон Родригес Вердехо, более известный как Мончи, подписал соглашение с «Ромой». Контракт заключен по схеме «4+1».

«Хочу сказать спасибо президенту «Ромы» Джеймсу Паллотте и членам клубного руководства за эту возможность. Это захватывающий проект, хочется побыстрее порадовать болельщиков, сотрудников и игроков этого великого клуба», – сказал Мончи.

Мончи работал в «Севилье» с 2000 года. За этот период «рохибланкос» завоевали девять из 13-ти трофеев за свою 127-летнюю историю.