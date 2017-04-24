«Рома» объявила о назначении Мончи на пост спортивного директора

Отличное приобретение между прочим.
Экс-спортивный директор «Севильи» Рамон Родригес Вердехо, более известный как Мончи, подписал соглашение с «Ромой». Контракт заключен по схеме «4+1».
«Хочу сказать спасибо президенту «Ромы» Джеймсу Паллотте и членам клубного руководства за эту возможность. Это захватывающий проект, хочется побыстрее порадовать болельщиков, сотрудников и игроков этого великого клуба», – сказал Мончи.
Мончи работал в «Севилье» с 2000 года. За этот период «рохибланкос» завоевали девять из 13-ти трофеев за свою 127-летнюю историю.
Benvenuto all'#ASRoma!— AS Roma (@OfficialASRoma) 24 апреля 2017 г.
https://t.co/QS8UEqMgiq#Monchi pic.twitter.com/AE13jg7hoU