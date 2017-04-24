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    «Рома» объявила о назначении Мончи на пост спортивного директора

    Экс-спортивный директор «Севильи» Рамон Родригес Вердехо, более известный как Мончи, подписал соглашение с «Ромой». Контракт заключен по схеме «4+1».

    «Хочу сказать спасибо президенту «Ромы» Джеймсу Паллотте и членам клубного руководства за эту возможность. Это захватывающий проект, хочется побыстрее порадовать болельщиков, сотрудников и игроков этого великого клуба», – сказал Мончи.

    Мончи работал в «Севилье» с 2000 года. За этот период «рохибланкос» завоевали девять из 13-ти трофеев за свою 127-летнюю историю.

    Источник: ФК «Рома»

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    24.04.2017 20:56
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2411

      Борз-95 25 апреля 2017, 00:03

      Отличное приобретение между прочим.

      0
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan 24 апреля 2017, 21:31

      охохо вот это Роме повезло...

      0
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      ...
      Рейтинг: +169

      TY13R > RedGreenHooligan 24 апреля 2017, 23:10

      чем?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 24 апреля 2017, 21:03

      Удачи Роме! Отличного человека и профессионала взяли. Столько лет служил Севилье... Сейчас Эмери придет с новыми игроками еще и будет очень серьезная конкуренция Юве

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