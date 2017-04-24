Месси – восьмой футболист, который забил 500 голов за один клуб

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси стал всего восьмым футболистом в истории футбола, забившим 500 мячей за одну команду. Напомним, в матче против «Реала» (3:2) Месси отметился дублем.

Ранее 500 голов за одну команду забивали форварды Пеле, Герд Мюллер, Фернанду Пейротеу, Йозеф Бицан, Джимми Макгрори, Джимми Джонс и Уве Зеелер.

В нынешнем сезоне Месси провел в испанской Примере 29 матчей, забив 31 гол и сделав девять результативных передач.