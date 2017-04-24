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    Месси – восьмой футболист, который забил 500 голов за один клуб

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси стал всего восьмым футболистом в истории футбола, забившим 500 мячей за одну команду. Напомним, в матче против «Реала» (3:2) Месси отметился дублем.

    Ранее 500 голов за одну команду забивали форварды Пеле, Герд Мюллер, Фернанду Пейротеу, Йозеф Бицан, Джимми Макгрори, Джимми Джонс и Уве Зеелер.

    В нынешнем сезоне Месси провел в испанской Примере 29 матчей, забив 31 гол и сделав девять результативных передач.

    Источник: Twitter

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    24.04.2017 13:37
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +35

      vi742sx 24 апреля 2017, 20:37

      Лучший футболист своего времени

      0
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    • ...
      Рейтинг: +487

      Schicko_008 24 апреля 2017, 17:51

      Джимми Джонс - это кто? из 19 века? или из чемпионшипа?

      0
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