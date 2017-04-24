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    «Барселона» побила рекорд «Реала», державшийся 48 лет

    Забив «Реалу» в рамках матча 33-го тура испанской Примеры, «Барселона» установила новое достижение. Это 23-й матч подряд, когда каталонский клуб не уходит с поля в играх с «Реалом» без забитого мяча.

    Предыдущий рекорд принадлежал именно мадридцам. Он оборвался в 1969 году на отметке в 22 матча.

    Напомним, встреча «Реала» и «Барселоны» завершилась победой команды Луиса Энрике (3:2). Последний раз «Барселона» не смогла забить «Реалу» в декабре 2007 года. Тогда каталонцы проиграли с минимальным счетом.

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    Источник: Squawka Football

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    24.04.2017 12:24
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 24 апреля 2017, 12:42

      барса молодцы

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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 24 апреля 2017, 12:41

      Я болельщик Реала уже 21 год. Выскажусь:

      1. Вчера Барса выиграла справедливо.
      То есть честно, хватит ныть про судейство, небольшие ошибки есть всегда, фатального засуживания одной команды не было, победил тот, кто больше забил. В этом и заключается футбол.

      2. Барса выиграла благодаря гениальности Месси и очень добротной игре Тер Штегена.
      Месси прямо вообще красавчик вчера был. Последнее время он не так часто уже решает сам исход матча с равным соперником. Но вчера он напомнил, что является одним из величайших игроков в истории.
      А то, что он с рассечением не орал, а просто сделал результат, возвращает его на вершину борьбы за ЗМ 2017 (с которой он немного слетел после вылета из ЛЧ).

      3. Игра была равная и от того афигительная.
      Мог выиграть и Реал, и Барса - команды изначально с противоположной игровой философией: Барса с коротким пасом и владением мячом, гениальными разрезами обороны соперника и поразительной реализацией полумоментов; Реал с мониеносными контратаками и опасным высоким прессингом и уверенной игрой при стандартах. Победил сильнейший в этом матче. Многое у Реала не получалось, но я давно не видел, чтобы Реал был целостной командой, как в эом сезоне. Поэтому несмотря на поражение: браво тренеру!

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      Рейтинг: +386

      Ajax_Amsterdam > Schicko_008 24 апреля 2017, 14:16

      один матч не показатель, для возвращения на вершину так сказать!!! где же он был в матчах с Юве?)) есть люди и по-достойнее этого приза в этом году, на данный момент времени!
      ну а так полностью согласен)

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