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«Барселона» побила рекорд «Реала», державшийся 48 лет

24 апреля 2017, 12:24
3

Забив «Реалу» в рамках матча 33-го тура испанской Примеры, «Барселона» установила новое достижение. Это 23-й матч подряд, когда каталонский клуб не уходит с поля в играх с «Реалом» без забитого мяча.

Предыдущий рекорд принадлежал именно мадридцам. Он оборвался в 1969 году на отметке в 22 матча.

Напомним, встреча «Реала» и «Барселоны» завершилась победой команды Луиса Энрике (3:2). Последний раз «Барселона» не смогла забить «Реалу» в декабре 2007 года. Тогда каталонцы проиграли с минимальным счетом.

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Источник: Squawka Football
Испания. Примера Барселона
Комментарии (3)
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Schicko_008
1493026892
Я болельщик Реала уже 21 год. Выскажусь: 1. Вчера Барса выиграла справедливо. То есть честно, хватит ныть про судейство, небольшие ошибки есть всегда, фатального засуживания одной команды не было, победил тот, кто больше забил. В этом и заключается футбол. 2. Барса выиграла благодаря гениальности Месси и очень добротной игре Тер Штегена. Месси прямо вообще красавчик вчера был. Последнее время он не так часто уже решает сам исход матча с равным соперником. Но вчера он напомнил, что является одним из величайших игроков в истории. А то, что он с рассечением не орал, а просто сделал результат, возвращает его на вершину борьбы за ЗМ 2017 (с которой он немного слетел после вылета из ЛЧ). 3. Игра была равная и от того афигительная. Мог выиграть и Реал, и Барса - команды изначально с противоположной игровой философией: Барса с коротким пасом и владением мячом, гениальными разрезами обороны соперника и поразительной реализацией полумоментов; Реал с мониеносными контратаками и опасным высоким прессингом и уверенной игрой при стандартах. Победил сильнейший в этом матче. Многое у Реала не получалось, но я давно не видел, чтобы Реал был целостной командой, как в эом сезоне. Поэтому несмотря на поражение: браво тренеру!
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Igor Belousov
1493026924
барса молодцы
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