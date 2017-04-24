«Барселона» побила рекорд «Реала», державшийся 48 лет

Забив «Реалу» в рамках матча 33-го тура испанской Примеры, «Барселона» установила новое достижение. Это 23-й матч подряд, когда каталонский клуб не уходит с поля в играх с «Реалом» без забитого мяча.

Предыдущий рекорд принадлежал именно мадридцам. Он оборвался в 1969 году на отметке в 22 матча.

Напомним, встреча «Реала» и «Барселоны» завершилась победой команды Луиса Энрике (3:2). Последний раз «Барселона» не смогла забить «Реалу» в декабре 2007 года. Тогда каталонцы проиграли с минимальным счетом.

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