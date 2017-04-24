Хуммельс ждет сложностей в матче с «Боруссией»

Защитник «Баварии» Матс Хуммельс ждет сложного матча с дортмундской «Боруссией» в рамках полуфинального противостояния Кубка Германии. Он призвал забыть о легкой победе в Бундеслиге.

«Нам не стоит закрывать глаза и позволять результату последнего матча с «Боруссией» сыграть с нами злую шутку. Нам нужно забыть, что будет так же легко. «Баварию» ждет очень серьезный и нелегкий матч», – сказал Хуммельс.

«Баварии» предстоит встретиться в полуфинале Кубка Германии с дортмундской «Боруссией» 26 апреля в Мюнхене. В рамках 28-го тура Бундеслиги команды уже встречались, тогда сильнее оказались мюнхенцы – 4:1.