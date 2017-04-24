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    Хуммельс ждет сложностей в матче с «Боруссией»

    Защитник «Баварии» Матс Хуммельс ждет сложного матча с дортмундской «Боруссией» в рамках полуфинального противостояния Кубка Германии. Он призвал забыть о легкой победе в Бундеслиге.

    «Нам не стоит закрывать глаза и позволять результату последнего матча с «Боруссией» сыграть с нами злую шутку. Нам нужно забыть, что будет так же легко. «Баварию» ждет очень серьезный и нелегкий матч», – сказал Хуммельс.

    «Баварии» предстоит встретиться в полуфинале Кубка Германии с дортмундской «Боруссией» 26 апреля в Мюнхене. В рамках 28-го тура Бундеслиги команды уже встречались, тогда сильнее оказались мюнхенцы – 4:1.

    Источник: Bild

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    24.04.2017 07:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3254

      David_Fio 24 апреля 2017, 09:27

      Уже и не могу представить как он выглядит в форме Боруссии...

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