Санчес, Де Брюйне и Агуэро выйдут с первых минут в матче между «Арсеналом» и «Манчестер Сити»

Стали известны стартовые составы на матч 1/2 финала Кубка Англии между «Арсеналом» и «Манчестер Сити».

«Арсенал»: Чех, Габриэль, Косиельни, Холдинг, Рэмзи, Джака, Монреаль, Окслэд-Чэмберлен, Озил, Санчес, Жиру.

«Манчестер Сити»: Браво, Навас, Компани, Отаменди, Клиши, Фернандиньо, Туре, Де Брюйне, Силва, Сане, Агуэро.

Напомним, встреча пройдет сегодня на стадионе «Эмирейтс» и начнется в 17:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию игры.

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