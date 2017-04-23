Куман не намерен продавать Лукаку

Главный тренер «Эвертона» Рональд Куман дал понять, что не намерен расставаться со своими лучшими игроками. В частности, специалист озвучил имя форварда Ромелу Лукаку, которого готов приобрести «Манчестер Юнайтед».

«Я каждую неделю разговариваю с владельцами клуба. Мы хотим перейти на новый уровень. У «Эвертона» теперь есть ресурсы, чтобы удержать каждого игрока, в том числе и Лукаку, контракт которого рассчитан еще на два года.

Я знаю, что это такое, когда футболист имеет большие амбиции. Но если мы хотим чего-то добиться, то надо сделать так, чтобы игроки придерживались своего контракта», – заявил Куман.

В нынешнем сезоне Лукаку провел за «Эвертон» в АПЛ 32 матча, в которых записал на свой счет 24 забитых мяча и пять результативных передач.