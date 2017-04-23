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    Куман не намерен продавать Лукаку

    Главный тренер «Эвертона» Рональд Куман дал понять, что не намерен расставаться со своими лучшими игроками. В частности, специалист озвучил имя форварда Ромелу Лукаку, которого готов приобрести «Манчестер Юнайтед».

    «Я каждую неделю разговариваю с владельцами клуба. Мы хотим перейти на новый уровень. У «Эвертона» теперь есть ресурсы, чтобы удержать каждого игрока, в том числе и Лукаку, контракт которого рассчитан еще на два года.

    Я знаю, что это такое, когда футболист имеет большие амбиции. Но если мы хотим чего-то добиться, то надо сделать так, чтобы игроки придерживались своего контракта», – заявил Куман.

    В нынешнем сезоне Лукаку провел за «Эвертон» в АПЛ 32 матча, в которых записал на свой счет 24 забитых мяча и пять результативных передач.

    Источник: Mirror.co.uk

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    23.04.2017 08:09
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