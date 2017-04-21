Черчесов верит в чемпионство «Спартака», но как болельщик

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов признался, что в год 95-летия «Спартака» он ждет от команды чемпионства.

«Естественно, я рад лидерству «Спартака». Другое дело, что я не могу радоваться, как болельщик. Каждый по-своему радуется. Кстати, «Спартаку» исполнилось 95 лет, и я действительно жду, что все-таки этот шаг команда сделает и к юбилею клуба будет еще одна чемпионская медаль», – заявил Черчесов.

После 23 туров «Спартак» лидирует в чемпионате России, опережая ЦСКА на 10 очков, а «Зенит» – на 11. Матч 24-го тура российской Премьер-лиги «Ростов» – «Спартак» состоится в субботу, 22 апреля, в 16:30 по московскому времени.