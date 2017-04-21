Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Черчесов верит в чемпионство «Спартака», но как болельщик

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов признался, что в год 95-летия «Спартака» он ждет от команды чемпионства.

    «Естественно, я рад лидерству «Спартака». Другое дело, что я не могу радоваться, как болельщик. Каждый по-своему радуется. Кстати, «Спартаку» исполнилось 95 лет, и я действительно жду, что все-таки этот шаг команда сделает и к юбилею клуба будет еще одна чемпионская медаль», – заявил Черчесов.

    После 23 туров «Спартак» лидирует в чемпионате России, опережая ЦСКА на 10 очков, а «Зенит» – на 11. Матч 24-го тура российской Премьер-лиги «Ростов» – «Спартак» состоится в субботу, 22 апреля, в 16:30 по московскому времени.

    Источник: «Комсомольская правда»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.04.2017 06:43
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1557

      Mahone 21 апреля 2017, 10:16

      Вообще тренером надо родиться!!!!!!!!!! Кто помнит как играл Черчесов? отличный вратарь,только долго просидел под Дасаевым и др,вот тренер думаю выйдет но не в сбороной,клуб=-ДА

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1557

      Mahone 21 апреля 2017, 10:15

      А разница? Как тренер не верит? Как болельщик-да? Странный наставник,вообще Бердыева ставить надо было,а его в помощники,из ничего команду создает,все принем начинают играть,это факт

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11